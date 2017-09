Rosario marchó por Julio López y también pidió por la aparición de Santiago Maldonado

“¿Dónde está Julio López?”. Esa fue la insignia que más de un millar de rosarinos levantaron, a través de distintas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, cuando se concentraron esta tarde en plaza 25 de Mayo luego de marchar por las calles del centro de la ciudad tras partir de plaza Montenegro.

La movilización se repitió en varios puntos del país al cumplirse 11 años de la desaparición de Jorge Julio López y el reclamo por el testigo se fusionó con el pedido por Santiago Maldonado, de quien no se sabe nada desde el pasado 1º de agosto.

“En Rosario marchamos por #JulioLopez y #SantiagoMaldonado. No al encubrimiento de los gobiernos. #JulioLopezPresente. Basta de represión”, expresó a través de su cuenta personal en la red social Twitter el candidato a diputado nacional por el Frente de Izquierda y los Trabajadores Octavio Crivaro.

Otro de los presentes fue el secretario general de Amsafé Rosario, Gustavo Terés, quien también usó la red del pajarito para dejar su opinión: “#JorgeJulioLopez.A 11 años de su desaparición seguimos reclamando Verdad y Justicia”.

Marchas en el país

Rubén López, hijo del Julio López, encabezó el acto que tuvo lugar en La Plata, donde se leyó un documento y se reclamó justicia por el testigo y la aparición del artesano.

“Este aniversario nos encuentra preguntándonos dónde está Santiago Maldonado”, afirmó el hijo de López, quien fue visto por última vez el 18 de septiembre de 2006, tras declarar en un juicio por delitos de lesa humanidad contra el ex policía bonaerense Miguel Etchecolatz.

En línea, el hermano de Santiago Maldonado, Sergio Maldonado, encabezó una actividad en Esquel, Chubut, donde se pidió por el joven platense y se homenajeó a López.

“A 11 años de que mi viejo no está no tenemos ninguna información y la Justicia no nos brinda lo que necesitamos: no sabemos si es porque no pueden o porque no los dejan”, sostuvo Rubén López en declaraciones a la prensa, antes de la lectura del documento final.

En tanto, agrupaciones políticas de izquierda junto al Encuentro Memoria Verdad y Justicia encabezaron una movilización desde el Congreso hasta Plaza de Mayo por el aniversario de la desaparición del albañil.