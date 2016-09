“Rosario hizo un quiebre en la primera marcha, la gente necesita respuestas ya”

“Hoy tengo la fuerza de hacerlo. No es para mí, porque a mi hermano no me lo va a devolver nadie”, afirmó Martín, hermano de Mauricio Brandán, asesinado durante un robo hace un año. De esta manera se refirió a la convocatoria a una nueva marcha denominada “Rosario Sangra”, tras la masiva movilización del pasado 25 de agosto en pedido de respuestas y acciones del Gobierno en materia de seguridad en la ciudad. Esta tarde, la concentración será a las 19.30 en la puerta de los Tribunales de Balcarce y Montevideo. Desde allí, marcharán a plaza San Martín, frente a la sede local de Gobernación.

Martín consideró en declaraciones a Radio 2 que “Rosario hizo un quiebre en la primera marcha” porque “la gente necesita respuestas ya, no hay tiempo que perder” y reclamó que las autoridades tomen las decisiones que haya que tomar “ya”.

Finalmente, el joven indicó que la movilización será pacífica y sin banderías políticas. “La sociedad se está involucrando, no sólo el familiar de la víctima”, concluyó.

Caso Brandan

Mauricio Brandán era un comerciante de zona oeste que en septiembre pasado fue asesinado durante un robo en su local de Provincias Unidas y Pampa.

Por el homicidio de Mauricio hay tres personas detenidas: Ezequiel P. y Jorge M., señalados como las personas que ingresaron al comercio, y Nahuel C., acusado de oficiar de chofer de una de las dos motos en las que llegaron al lugar los ladrones. Además, hay un prófugo.

