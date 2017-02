Rosario Central empató 0 a 0 frente a Atlético Paraná

Los amistosos son partidos de prueba, en los cuales los entrenadores sacan las conclusiones para afinar detalles cuando ya se juegue por los puntos. Ayer Central jugó el sexto en la era Paolo Montero y consiguió una nueva igualdad (lleva cuatro empates, una derrota y una victoria). Fue 0-0 ante Atlético Paraná, uno de los equipos más flojos de la B Nacional, en un cotejo jugado en el Gigante de Arroyito con el arbitraje de Nazareno Arasa.

Por ahora el talón de Aquiles del Canalla pasa por la elaboración de juego, por no crear demasiadas situaciones de gol, uno de los sellos distintivos que tuvo el Central del Chacho Coudet. Y en consecuencia le cuesta ser intenso. Una muestra letal es que al término del primer tiempo Montero echó mano en el equipo con el ingreso de Renzo Alfani por Colman, ubicando a Mauricio Martínez en el mediocampo.

Claro que los intérpretes son otros y que ayer no estuvo presente Marco Ruben, el as de espadas auriazul en ofensiva. Además, el ser un amistoso quizás no requiera demasiado análisis. Pero será una cuestión que el técnico uruguayo deberá buscarle la vuelta.

Aún no consigue una idea definida en ofensiva. No se sabe si ataca por la bandas, si prefiere el pase frontal o el pelotazo hacia los delanteros.

En la columna de lo positivo se puede destacar que por tercera vez consecutiva el arco que defiende el Ruso Rodríguez se mantuvo en cero. Y un sello de Montero fue probar a Mauricio Martínez como primer central, al menos en el primer tiempo.

El técnico uruguayo dispuso estos titulares: Diego Rodríguez; Víctor Salazar, Mauricio Martínez, José Leguizamon y Cristian Villagra; Paulo Ferrari, Damián Musto, Gustavo Colman y José Luis Fernández; Fabián Bordagaray y Teo Gutiérrez. Luego ingresaron: Renzo Alfani por Colman, Facundo Rizzi por Villagra y Rodrigo Migone por Gutiérrez.

En tanto, Atlético Paraná formó con: Bonín; Morales, Manchot, Reynoso y Rancez; Chitero, Pajón, Lencioni, Belforte; Cadenazi y Eckert.

El próximo amistoso que jugará Central será el sábado 18 en el predio de Arroyo Seco y el rival de turno será Vélez.