Gran presencia de rosarinos en los seleccionados

Se confirmaron los entrenadores de los distintos equipos que representan a la Unión Argentina. En diciembre pasado comenzaron las danzas de nombres, sin ninguna sorpresa, ya que Daniel Hourcade continuará en Los Pumas. Habrá nuevamente una fuerte presencia rosarina en las distintos staff técnicos, siendo la gran novedad que Gastón Conde será el máximo responsable de Los Pumitas, contando con nuevos colaboradores.

La oficialización llegó de la mano de un comunicado del Consejo Directivo de la UAR nombrando uno por uno los cuerpos técnicos de entrenadores para la temporada 2017 de los diferentes seleccionados.

Con contrato hasta diciembre de 2017, el tucumano Daniel Hourcade será el head coach de Los Pumas. Junto al Huevo estarán el rosarino Pablo Bouza, el paranaense Emiliano Bergamaschi y Germán Fernández.

La novedad más saliente es la designación de Conde como head coach de Los Pumitas. El ex coach de Duendes estará acompañado por Maximiliano Bustos, Agustín Ezcurra y Diego Giannantonio. En Jaguares, el rosarino Raúl Aspirina Pérez continuará en el cargo y será escoltado por Martín Gaitán y José Pellicena.Otra novedad es la designación de Felipe Contepomi al frente de Argentina XV, con Ignacio Fernández Lobbe y Diego Ternavasio como asistentes.

GER a Punta del Este

Se viene una edición del Seven de Punta del Este, y en su vuelta al tradicional Campus de Maldonado, Gimnasia y Esgrima de Rosario será uno de los protagonistas del certamen que se desarrollará los días 6 y 7 de enero. Los rosarinos integrarán el Grupo C, junto a La Tablada (Córdoba), y Old Christians (Uruguay).

El plantel de GER es el siguiente: Bernardo Velo, Claudio Carabajal, Franco Tirabasso, Pablo Edery, Axel Fiore, Ramiro Fassano, Tomás Ávila Poletti, Ciro Lucchini, Marco Gentili, Luciano Fasoletti y Alejandro Laporte. El equipo será conducido por Alejandro Molinari y la preparación física estará a cargo de Marcos Fiorillo.

El certamen tendrá dos torneos. Uno reservado para los seleccionados nacionales, en el que participarán, Argentina, Fiji, Canadá y Estados Unidos, entre otros, y el que disputarán los clubes y combinados invitados.

Las zonas del torneo de juego reducido en la ciudad balnearia uruguaya serán: Grupo A: Fiji, Canadá, Chile y Colombia. Grupo B: Argentina, Estados Unidos, Uruguay y Brasil. Grupo C: GER, La Tablada y Old Christians. Grupo D: Entre Ríos, Old Boys y Trébol. Grupo E: Córdoba Athletic, La Plata Invitación 7 y Carrasco Polo. Grupo G: Moby Dick, Liceo Naval y Montevideo Cricket.

Pato lesionado

El apertura de Clermont, el rosarino Patricio Fernández Fiant estará entre 8 y 10 semanas fuera de la canchas luego de sufrir una lesión en el muslo izquierdo en el duelo ante Toulouse del pasado sábado por la 15ª fecha del Top 14 francés. La ausencia del conductor se da en el mejor momento del back formado en Jockey Club desde su llegada a Francia.

Un parate inesperado sufrió el apertura surgido en Jockey de Rosario que en su mejor momento en Clermont deberá ausentarse por 60 días, debido a una lesión muscular que se dio en la caída ante Toulouse por 26-20.

El Hincha dialogó brevemente con Fernández Fiant, quien confirmó la lesión y el parate, además agregó estar de muy buen humor a pesar de la lesión sufrida.

Pato sufrió un golpe en el tendón de la corva un par de semana atrás que se habría profundizado el pasado sábado en el duelo ante el equipo de Patricio Albacete. De esta manera, el apertura recién podrá volver a mediados de marzo.

A esta baja se le suman otras ausencias notorias como David Strettle (dedo dislocado), Julien Bardy (hombro) y Etienne Falgoux que resentirá la estructura del equipo de cara al duelo del próximo domingo contra Toulon.