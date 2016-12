Rosarinos de Federal: en busca del ascenso

Los jugadores rosarinos dejan su marca en las altas esferas del básquet nacional como la Liga A o el TNA, pero también hay una masiva participación en el Torneo Federal, la tercera categoría en importancia. Allí hacen sus armas para intentar dar el salto a las divisiones superiores, y muchas veces logran su cometido. La zona que reúne a los equipos santafesinos suele ser su terreno, pero los horizontes cada vez se amplían más y hoy se los puede hallar en todo el mapa de una competencia realmente federal.

La gran sensación del certamen y de la zona que involucra a los elencos santafesinos es Norte de Armstrong. Y allí la base es netamente rosarina. En la base está Rodrigo Gallegos (oriundo de Arroyo Seco) con 14,2 puntos, 6,5 rebotes, y 3,7 asistencias; mientras que su recambio es el ex Ciclón Franco Borsellino, que tuvo también gran año con 14,2 puntos y 3,8 asistencias entre sus rubros destacados.

Otro que está dejando en claro que apuesta a cosas mayores es Juan Pablo Camino, con 17,7 puntos, 4,6 rebotes, y 2,2 asistencias, fenomenales números para el alero que surgió en El Tala.

El restante rosarino del equipo es Gustavo Bronzino, quien quizás no seduzca desde la estadística pero que hace de todo y bien. El ex Provicial es jugador de equipo y pieza clave en la defensa con 6,4 rebotes y 3,4 puntos.

A Central San Javier le costó entrar en ritmo, pero poco a poco se hizo fuerte en los clásicos y ganó confianza. Pieza fundamental es el ex Libertad y Sportsmen Jonathan Sacco, quien tiene promedios de 14 tantos por duelo y 8,6 recobres.

En Entre Ríos también es buena la presencia, con Alejandro Burgos como emblema en Regatas de Concepción del Uruguay con 12 puntos y 6 rebotes de promedio por juego.

Mientras, Julián Fernández subió con BH de Gualeguay y en su campaña de Federal tiene 9,5 tantos y 3,5 rebotes de promedios.

En la zona de Buenos Aires, el interno Ezequiel Dentis priorizó bajar una categoría y mantenerse cerca de Rosario, y en Belgrano de San Nicolás las cosas están saliendo bien con colaboración del pivot rosarino, que tiene números interesantes de 10,3 puntos y 10,6 rebotes de promedio.

Tiene como compañero a Federico Pascual, quien acumula 8 tantos y 3,6 rebotes en la temporada.

En Huracán de San Justo está el juvenil Nahuel Más, quien ganó protagonismo de a poco y entra seguido, con 2,1 puntos y 1,5 rebotes.

Más en el sur del país aparecen Cristian Scaramuzzino y Alejandro Marinelli, dos lungos que se desempeñan en Pérfora de Plaza Huincul. Scaramuzzino, ex Empleados de Comercio que hizo inferiores en Obras, lleva 11,5 puntos y 5,5 rebotes, mientras que Marinelli, el Libertad y Náutico, suma minutos con 3 puntos y 2 recobres de promedio.

El inicio de 2017 traerá la etapa clave de la competencia y ellos lucharán por los ascensos al TNA.

EL TABLERO

Dallas ganó sin Brussino

Tras un par de derrotas consecutivas, Dallas mejoró su imagen y venció Los Angeles Lakers, por 101-89. Nicolás Brussino no tuvo minutos. En el ganador, que volvió a tener afuera a Dirk Nowitzki, el mejor fue Wesley Matthews con 20 puntos. Con este resultado, Dallas quedó con marca de 10 triunfos y 23 derrotas en el torneo.

No alcanzó

En un partido clave por el descenso de la Liga de Uruguay, Welcome derrotó el jueves a Unión Atlética por 94 a 90 y salió de los últimos tres lugares que equivalen a perder la categoría en la zona Reclasificación o Permanencia. En el perdedor no alcanzó con el interno rosarino Omar Cantón, quien anotó 18 puntos, 3 rebotes y 2 asistencias.

Erik Thomas

Otra noche redonda para Erik Thomas. El ala pivot argentino volvió a romperla en la jornada de la NCAA y fue clave para que su equipo, los New Orleans Privateers, superen a Abilene Christian Wildcats, por 75 a 66. Thomas (hijo del ex jugador James y de la ex jugadora Fabiana Díaz) fue el máximo anotador del partido con 24 puntos. Además bajó 8 rebotes y sumó 1 asistencia, 2 robos y 1 tapa.

Fuerza Regia

Soles de Mexicali le puso el martes fin al invicto de 22 partidos Fuerza Regia de Monterrey en la Liga Profesional de México, pero el jueves el elenco del base rosarino Cristian Cortés se tomó revancha y le ganó 78 a 72 como visitante con 4 tantos, 2 rebotes y 1 asistencia del ex Sportsmen. Fuerza Regia es líder con récord de 23 triunfos y 1 derrota.