Rosarinos con suerte dispar. Ganó Renzo Olivo, cayó Facu Bagnis

Una victoria y una derrota. Así fue la jornada de ayer de los rosarinos que participan del Challenger de Buenos Aires. El triunfo llegó de la mano de Renzo Olivo, que en el último turno, no tuvo problemas para quedarse con el duelo ante el argentino Andrea Collarini por 6-2 y 6-1. En tanto, Facundo Bagnis, que arrastraba 11 triunfos en fila en este tipo de torneos con títulos en Medellín y Campinas, cayó ante el dominicano José Hernández por 1-6, 7-6 (7-1) y 6-4, tras dos horas y 39 minutos de partido.

Ambos partidos correspondieron a los octavos de final de la Copa Fila que se está jugando sobre polvo de ladrillo y que reparte 50 mil dólares en premios.

En tanto, el correntino Leonardo Mayer se clasificó para los cuartos de final al imponerse al porteño Facundo Mena por 6-3, 4-6 y 6-4, en duelo entre argentinos.

Por su parte, quedaron eliminados los otros tres argentinos que se presentaron en el complejo El Abierto del barrio porteño de Saavedra: Guido Andrezzi, Nicolás Nicker y Juan Pablo Paz.

El Yacaré, ubicado en el puesto 127 del ranking de la ATP, trabajó más lo esperado para vencer al juvenil Mena, situado en el lugar 399 del escalafón ecuménico, tras una hora y 53 minutos de un enfrentamiento muy parejo. El porteño Guido Andreozzi (126) cayó ante el Jaume Munar (332) por 6-3 y 7-6 (7-1), luego de dos horas. En tanto el bonaerense Nicolás Nicker (132) cayó ante el brasileño Rogério Dutra Da Silva, al ser superado por 6-1, 6-7 (2-7) y 6-3, luego de dos horas y media de enfrentamiento.

Por otra parte, el berazateguense Juan Pablo Paz (349) perdió contra el portugués Pedro Sousa (192) por 7-5 y 7-5, tras una hora y 34 minutos de juego.

Con estos resultados los cuartos de final que se jugarán hoy tendrán estos cruces: Horacio Zeballos vs. Rogerio Dutra Da Silva, Thiago Monteiro vs. Leonardo Mayer, Renzo Olivo vs. Pedro Sousa y Jaume Munar vs. José Hernández.