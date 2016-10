Rosarina: Unión y Progreso venció a Sportsmen y saltó a la cima

La novena fecha del certamen local de primera A se abrió con cuatro encuentros, entre los que se destacó la victoria de Unión y Progreso sobre Sportsmen para quedar en lo más alto de la zona A2.

El equipo de Gustavo Sandrini derrotó al Verde por 100 a 94 con 22 de Gonzalo Colman y 15 de Román Venturi, mientras que en el perdedor hizo 21 Erick Topino.

Otro que sumó puntos vitales fue Los Rosarinos Estudiantil, que le ganó a Atalaya por 68 a 58 con 22 puntos de Sebastián Pereira y 15 de Jonathan Covinich. En el perdedor hizo 18 Maximiliano Yanson.

Por su parte, Caova superó a Banco de Santa Fe por 75 a 65 con 21 de Gastón Rojas y 18 de Pablo Maggi. Para los bancarios anotó 25 Mauro Gómez e hizo 20 Ezequiel Fornés.

En tanto, Ciclón sorprendió a Talleres en Villa Gobernador Gálvez y lo superó por 77 a 72 con 30 de Lucas Boffelli y 16 de Nicolás Boixader. En el local anotó 17 Federico Oggero.

Para hoy está previsto que jueguen en Casilda, Alumni con Provincial, mientras que el domingo se medirán Temperley vs. El Tala, Gimnasia vs. Echesortu y Regatas vs. Náutico.

Mientras tanto, esta noche habrá acción del ascenso local, que tuvo el miércoles la victoria de Saladillo sobre Newell’s por 88 a 77 en la 10ª fecha de primera B y con 33 puntos de Lisandro Ríos. Hoy, por la 11ª jornada chocarán Talleres vs. Calzada, Unión vs. Saladillo, Universitario vs. Libertad (cancha de Tiro), Maciel vs. Atlantic y Newell’s vs. Central (en Saladillo, con 40 espectadores por equipo). Y en primera C hoy chocarán Sportivo América con Unión Sionista.

Torneo Federal. Llegó la hora del debut

La nueva temporada del Torneo Federal se pone en marcha, una vez más con el sabor amargo de no contar con Sportsmen, que tan bien representó a la ciudad durante varias campañas. Pero sí habrá varios jugadores rosarinos que saldrán a la cancha semana a semana en diferentes puntos del país.

La División Centro tendrá a los equipos santafesinos y esta noche chocarán Sanjustino con el Central San Javier de Jonathan Sacco, mientras que mañana Norte de Armstrong (Bronzino, Borsellino, Gallegos y Camino) visitará a Unión de Sunchales. El Central de Ceres que conduce Enrique Lancellotti será local el domingo ante Atlético Tostado.

Mientras, la denominada División Oeste, Pérfora de Plaza Huincul (Cristian Scaramuzzino y Alejandro Marinelli) visitará esta noche a Independiente de Neuquén y en la División Metropolitana, Huracán de San Justo (Nahuel Más) recibirá a Pedro Echagüe. Por la zona Mesopotamia, en tanto, Regatas de Concepción del Uruguay (Alejandro Burgos) recibirá a Central Entrerriano de Gualeguaychú. En esta ocasión no saldrá a la cancha BH de Gualeguay, con Julián Fernández.

En la División Bonaerense, el domingo Belgrano de San Nicolás (Ezequiel Dentis) visitará a Villa Mitre de Bahía Blanca.