Rosarina: sin tiempo para perder

Con cinco encuentros se pondrá en marcha esta noche desde las 21.30 la quinta fecha del certamen rosarino de primera A.

En la zona A1, Gimnasia y Esgrima enfrentará a Ciclón en un duelo entre elencos que no tuvieron un buen comienzo de torneo y que necesitan comenzar a ganar.

Mientras, Atlético Fisherton recibirá a Talleres de Villa Gobernador Gálvez, también en busca de su primera victoria.

Por su parte, en el grupo A2 esta noche jugarán Banco de Santa Fe ante el puntero invicto Provincial, mientras que Caova recibirá a Sportsmen Unidos y Municipalidad de Puerto San Martín será local frente a Unión y Progreso.

Para el domingo pasaron los otros tres partidos programados de la quinta fecha. Por la zona A1 jugarán los invictos Echesortu y El Tala, mientras que Los Rosarinos Estudiantil será local ante Temperley.

Por la zona A2 Regatas recibirá a Alumni de Casilda.

En la zona A1 lidera Echesortu con 8 puntos, mientras que El Tala, Atalaya y Estudiantil tienen 6 unidades, Talleres, Temperley y Gimnasia 5, Fisherton 4 y Ciclón 3.

En el grupo A2, por su parte, Caova manda con 7, Provincial, Puerto San Martín y Banco tienen 6, Unión y Progreso, Sportsmen y Regatas suman 5, Alumni y Náutico cierran con 4 puntos.

Esta fase del torneo local se extenderá hasta diciembre, mes en el que finalizará la etapa regular. Los mejores cinco elencos de cada zona lograrán la clasificación para jugar desde febrero en la zona Campeonato de la máxima categoría, mientras que los restantes cuatro elencos de cada grupo quedarán en la denominada zona reubicación, a la que se sumarán los dos equipos que asciendan de la primera B. A mitad de año, campeón y subcampeón de reubicación subirán a lo que será la primera división (A1) y los dos últimos de Campeonato bajarán a la nueva segunda categoría (A2).

Linda pelea en Tercera

Sportivo América y Belgrano lideran la C con 7 puntos tras la cuarta fecha, mientras que Ben Hur y Federal están invictos en tres encuentros (ya quedaron libres). El lunes se inició la cuarta jornada y Sportivo América doblegó a Fortín Barracas por 91 a 48, mientras que Belgrano se impuso a Unión Sionista 69 a 55 como visitante con 16 puntos de Amadeo Acero.

Por su parte, Sportivo Federal le ganó a Paganini Alumni por 80 a 46, y en el otro duelo del lunes, Garibaldi superó a Edison como visitante por 85 a 66 con 34 tantos del escolta Carlos Langone. Tuvo fecha libre Ben Hur y anoche jugaban Horizonte con San Telmo de Funes.

Curioso: Fortín jugó dos partidos en días consecutivos

En la C local se presentó una situación cuanto menos curiosa: Fortín Barracas jugó en días consecutivos. ¿Cómo fue? Tras disputar el encuentro de la segunda fecha ante Sionista el pasado 1º de septiembre, Fortín recién volvió a jugar el domingo 11, en el que perdió ante Ben Hur por la tercera jornada. Las reglas indican que no está permitido diferir juegos, pero en la práctica, los equipos postergan al domingo posterior. Como los días de juego de la C son jueves y lunes, la Rosarina había colocado fecha para el lunes 12 y allí a Fortín le tocó en suerte ser visitante de Sportivo América. Se dio el curioso caso de tener que jugar domingo y lunes tras estar diez días sin partidos y ahora quedará libre y volverá a jugar el domingo 25. Increíble.

Comentarios