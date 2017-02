Romero y Silva, los apuntados por Paolo Montero

El reemplazante de Walter Montoya sigue siendo el tema top en el interés del ‘Mundo Central’. Y este jueves se filtraron un par de nombres de futbolistas que están en carpeta para cubrir la vacante que dejó el Chaqueño.

Además, Paolo Montero confirmó lo que este diario adelantó hace varios días, que el apuntado número uno para llegar como refuerzo en la posición de volante derecho es Fernando Zuqui. Aunque dejó en claro que la llegada del medio de Boca será complicada, algo que también ya anticipó este medio.

Entre los que están siendo evaluados como probables contrataciones aparecen Lucas Romero y Facundo Silva. Romero, ex Vélez, milita actualmente en Cruzeiro de Brasil, y es uno de los argentinos que juega en el exterior que viene siguiendo Montero. Silva, en cambio, pertenece a Godoy Cruz de Mendoza, donde mostró buenas producciones en el último tiempo.

A estos nombres hay que agregar uno o dos más que todavía no trascendieron. Uno de ellos, es el de otro futbolista argentino que milita en el extranjero. De todos modos, Montero recién optará este fin de semana por uno de los jugadores que tiene en carpeta para que se profundicen las gestiones por su contratación.

Romero y la versatilidad

Romero tiene 22 años (18 de abril de 1994) y llegó a Cruzeiro a fines de enero de 2016, hace poco más de un año, y firmó contrato por cinco temporadas con el club de Belo Horizonte. En su primer año en Brasil, fue muy tenido en cuenta. Esto queda a la vista con sus 39 participaciones en el primer equipo, entre torneo de primera división, campeonato Mineiro y Copa Brasil.

Además, Romero integró el plantel del seleccionado argentino Sub 23 que participó de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro. Aunque apenas sumó un puñado de minutos en uno de los tres cotejos que disputó el combinado que dirigía Julio Olarticoechea. El volante también formó parte del seleccionado Sub 20 que afrontó el Sudamericano de la categoría en 2013, en Argentina. Allí jugó cuatro partidos.

“Romero interesa”, le dijo un allegado a la dirigencia a este diario. Pero Montero todavía no decidió quién será la primera opción para tratar de reemplazar a Montoya. De todos modos, más allá de sus virtudes, el ex Vélez no tiene las características de “volante por la derecha” que busca entre distintas cualidades el DT uruguayo. Pero sí cumple con otros requisitos, como su versatilidad para cubrir distintos roles en el mediocampo. Y también el hecho de llevar poco tiempo en el exterior lo que, según la visión de Montero, evitaría problemas de readaptación al fútbol argentino.

Silva, otra opción

Facundo Silva tiene 26 años recién cumplidos (19 de enero de 1991) y un interesante recorrido por distintos clubes del fútbol argentino. Su carrera profesional comenzó en Arsenal de Sarandí, en 2008. Y luego pasó por Defensa y Justicia, San Jorge de Tucumán, San Martín de Tucumán, Central Córdoba de Santiago del Estero y, su actual club, Godoy Cruz de Mendoza.

Desde lo posicional, y por características, Silva estaría mejor posicionado que Romero para ocupar la vacante de volante por derecha. Pero en jerarquía, al menos por ahora, está por debajo del ex Vélez.

Silva es dueño de su pase, y hace un año que juega a préstamo en el Tomba mendocino, tras emigrar como jugador libre de Defensa y Justicia a fines de 2015.

Montero quiere a Zuqui, pero no ve “que sea fácil”

Paolo Montero confirmó un adelanto informativo de este diario: el jugador apuntado para reemplazar a Montoya es Fernando Zuqui. A la vez que reconoció que no ve “que sea fácil” contratar al volante de Boca, el DT uruguayo le bajó toda la expectativa a la posibilidad de que negocien el arribo de Gabriel Gudiño, de Atlético de Rafaela.

“Vamos por un volante derecho, lo que pasa es que tendría que ser argentino por los cupos y no hay muchos en el mercado; y los que hay, los equipos los tienen bien agarrados”, explicó Montero sobre la orientación en la búsqueda del segundo refuerzo de este libro de pases.

—¿Tenés algún nombre ya? Gudiño y Zuqui son algunos de los que trascendieron…

—No, ese no (por Gudiño). Zuqui es un jugador interesante pero no creo que Boca lo quiera largar porque es un buen reemplazo. Lo vi jugar, jugó de volante y lateral, y lo hizo de buena manera. Te puede suplantar tres puestos en el sector derecho, jugar de doble cinco, por afuera. No creo que sea fácil. De todos modos, los nombres de los jugadores que buscamos, no los doy, que se los pasen los dirigentes.

—Lo elogiás a Zuqui. ¿Pedirías que la dirigencia haga un esfuerzo por él?

—Sí, pero no hay que olvidarse del detalle menor de Montoya, que Boca también lo pidió. Y viste como es el fútbol, una mano lava a la otra. Yo te hago un favor hoy o mañana y dentro de diez años te voy a llamar y quiero que me devuelvas ese favor. Ojalá que se pueda traer un jugador importante por los objetivos trazados.

—El refuerzo que buscás, ¿tiene que ser volante por derecha o también puede ser enganche?

—Para mí, más volante por derecha. Pero si puede cumplir las dos funciones, mejor. Creo que lo mejor para nosotros hoy es un volante por derecha.

—Teniendo en cuenta como está el mercado interno, ¿ves más posible apuntar a alguien del exterior?

—Si es un jugador que se fue hace poco, puede ser. Pero si es un jugador que se fue hace mucho tiempo, la adaptación de vuelta… A mí me pasó, vos decís vengo a Sudamérica es un ritmo más bajo y es mentira. Es un ida y vuelta igual que Europa y te sorprende el fútbol argentino por la dinámica que tiene. Por lo general, a nivel mundial, los jugadores precisan mínimo dos o tres meses de adaptación.

Sigue la pretemporada

Los auriazules continúan con los entrenamientos de pretemporada en Arroyo Seco. Este jueves, hubo jornada en doble turno en el country. Y, por la tarde, Paolo Montero diagramó un ejercicio táctico pensando en el amistoso de mañana ante Belgrano de Córdoba, que se jugará finalmente en el Gigante de Arroyito.

Pensando en ese ensayo, el DT uruguayo ya podría contar con los regresos de Damián Musto y Germán Herrera, ambos recuperados de distintos problemas físicos.

Como contrapartida, Montero no dispondrá aún de Marco Ruben, Mauro Cetto y Javier Pinola, quienes transitan diferentes etapas de rehabilitación de las dolencias que padecen

En cuanto a la chance de que Musto y Herrera puedan hacer fútbol mañana ante Belgrano, el DT dijo: “Si Dios quiere van a estar; vamos a jugar dos partidos 80 minutos, y si bien no sabemos si van a estar todo el tiempo en cancha, ya van a empezar a sumar minutos”.

El plantel volverá a entrenar esta tarde, nuevamente en Arroyo, y por la noche quedarán concentrados para jugar mañana ante el Pirata cordobés. Y el sábado 11 de febrero, está previsto otro amistoso más, ante Vélez.