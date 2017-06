Rodenas renunció al poder judicial y lanzó su candidatura: “Recuperar el peronismo para todos los santafesinos”

El peronismo santafesino marcó este jueves un punto de inflexión en su intento de reinventarse para competir en las próximas elecciones legislativas. Nuevo Espacio Santafesino es el movimiento que senadores provinciales, intendentes, presidentes comunales y líderes sindicales comenzaron a gestar hace un tiempo y que este jueves, tras meses de negociaciones, saltó a la cancha con la presentación de su precandidata a diputada nacional Alejandra Rodenas, quien planea darle pelea a un histórico como Agustín Rossi en las Paso del Frente Justicialista.

En el auditorio de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), ubicado en la calle Buenos Aires al 1328, Rodenas brindó una conferencia de prensa junto a parte del grupo de dirigentes peronistas que la acompañarán en su primera experiencia política. Allí, anunció su renuncia al Poder Judicial y expresó que tomó la decisión de ser candidata por “la mirada tan cercana al dolor” que la “atravesó siendo jueza penal” trabajando en causas que tienen que ver con la narcocriminalidad.

Por otra parte, la doctora Rodenas refutó los cuestionamientos que recibió desde otros sectores del peronismo por no ser una política de carrera: “Como jueza siempre respeté el mandato constitucional de la imparcialidad, pero un juez no es un sujeto neutral, es un sujeto político. Siempre me definí de esa manera y tomé actitudes políticas desde un lugar ideológico”.

En tanto, recordó que el peronismo fue parte de su vida familiar (es hija de Antonio Rodenas, histórico militante justicialista y ex presidente de Rosario Central) y señaló que “es necesario recuperarlo para todos los santafesinos”. Por eso, destacó el trabajo de sus compañeros con la elección de candidatos “de manera democrática, como debe ser el armado del peronismo”.

“El peronismo es el gran movimiento nacional de los siglos XX y XXI y si algo tenemos que rescatar es esta posibilidad que tenemos ahora de gestar unas estructura democrática”, manifestó la doctora.