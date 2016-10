Rod Stewart es un Caballero

El músico Rod Stewart fue investido el martes Caballero del Imperio Británico en una ceremonia en el palacio de Buckingham oficiada por el príncipe Guillermo.

El músico e interprete londinense, de 71 años, recogió la condecoración que la reina Isabel II le concedió en junio, en ocasión del 90 cumpleaños de la soberana, en agradecimiento a los “servicios prestados a la música” por el autor de temas como “Maggie May”.

Stewart acudió al palacio, en el centro de Londres, acompañado de su esposa, Penny Lancaster, y sus dos hijos menores, Alastair y Aiden.

Al terminar el acto, el músico reveló que el príncipe lo felicitó por su larga trayectoria al concederle la distinción de Caballero.

“Hablamos sobre música. Él me dijo: ‘Es fantástico que todavía sigas adelante’. Y yo lo contesté: ‘Estoy obligado, tengo ocho niños!'”, relató el intérprete británico.

“Solo desearía que mi madre y mi padre hubieran estado aquí para verlo”, dijo Stewart, que cuando fue designado por la reina para recibir la distinción agradeció ese “monumental honor”.

“He disfrutado de una vida maravillosa y he tenido una carrera increíble gracias al apoyo generoso del público británico”, señaló entonces el músico.

“Este monumental honor es la guinda para mí, no podría pedir nada más. Se lo agradezco a Su Majestad y prometo llevarlo bien”, afirmó, en un guiño a su tema de 1972 “You Wear It Well” (“Tú lo llevas bien”).