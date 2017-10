Robo de combustible: diez policías absueltos

La Cámara Penal absolvió a diez policías que fueron vinculados al robo de más de 16 mil litros de nafta de un poliducto de Repsol-YPF ubicado en el límite de las ciudades de Bustinza y Cañada de Gómez, en el departamento Iriondo. Los camaristas confirmaron la resolución de la jueza de Sentencia N° 8, Marisol Usandizaga, y remarcaron en sus argumentaciones la irracional duración de la etapa debido a que el hecho ocurrió en 2007. El tiempo transcurrido duplicaría a la mayor pena impuesta por el delito por el que fueron acusados.

Los empleados del poliducto Repsol-YPF ubicado en la zona rural de Bustinza se dieron cuenta de que en la medianoche del 7 y las primeras horas del 8 de julio de 2007 hubo una disminución en la presión del poliducto. Empezaron a revisar el sistema y advirtieron que se trataba de una extracción de combustible. El faltante fue 16.500 litros de nafta virgen.

En la acusación del fiscal de Cámara, Guillermo Corbella, les atribuyó al entonces jefe de la Unidad Regional X, al jefe de Investigaciones de la ex Agrupaciones Especiales (AUE) y a un oficial de la regional ordenar a sus subalternos que no registren o realicen acciones con respecto al robo de combustible. Ese día, el jefe de Policía de Bustinza y otro uniformado habían detenido a los tres hombres que sacaron el combustible de manera mecánica tras pinchar el conducto cuando intentaban irse en un camión cisterna cargado(luego los dejaron ir). Además, entre los uniformados acusados por encubrimiento estaba el segundo jefe de Investigaciones de la AUE, personal de la comisaría de Bustinza, del Comando Radioeléctrico y de la División Judiciales, debido a que ninguno de ellos realizó un registro en el libro de guardia de cada una de las dependencias, a pesar de que se lo habían comunicado.

El tribunal compuesto por los magistrados Alfredo Ivaldi Artacho, Carina Lurati y Daniel Acosta confirmó la absolución dictada por sentencia N°8 el 18 de agosto de 2015 y también remarcaron las demoras del proceso, a las que catalogaron que “irrazonable”.

“El tiempo supera la duplicación de la pena en abstracto para la calificación y cómputos más graves”, indicaron en el escrito como uno de los argumentos más fuertes de su resolución.

El camarista Ivaldi Artacho explicó en sus consideraciones que “este letargo judicial no puede cargarse sobre los acusados que tienen derecho y prioridad a ser juzgados en un plazo justo”. En esta misma línea votó la magistrada Carina Lurati.

A su vez, el juez Daniel Acosta estuvo de acuerdo con los camaristas de manera parcial, ya que consideró que el jefe de Investigaciones de la AUE, Javier Kamlofsky, y el oficial Marcelo Cimadamore debían ser condenados por los delitos de partícipes secundarios de robo agravado por su condición de funcionarios públicos.

Los absueltos

En ese marco, los camaristas resolvieron en un fallo por mayoría absolver a los diez policías. De ellos, Sergio Aguilar, ex jefe de la Unidad Regional de Cañada de Gómez, Kamlofsky, y Cimadamore estaban sindicados por el delito de robo simple en carácter de partícipe secundario. Además, los acusados por encubrimiento eran: Marcelo Rodríguez, ex subjefe de Investigaciones; Jorge Díaz, ex jefe de la comisaría de Bustinza; Margarita Farías, Carla Rodríguez, Dante Orlando, Omar Vallejos y Paulo Fernández.