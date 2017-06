Roban un colectivo y amenazan con una picana

Dos sujetos robaron un colectivo de la línea 122 verde en Provincias Unidas y Ocampo el jueves por la noche. Fuentes policiales indicaron que cerca de las 22.45 dos sujetos se subieron al transporte urbano y redujeron al colectivero y otro hombre que estaba allí. Julián L. ya había terminado su turno y estaba junto a Luciano G. cuando fueron abordados por los delincuentes. Bajo amenaza con una picana eléctrica, les robaron la campera (con la inscripción de Semtur), dos celulares, un bolso con un termo y auriculares. La policía realizó un patrullaje y en Pasaje 1835, entre Campbell y Barra, lograron detener a dos hombres con las características que les ofrecieron las víctimas. Se trata de Maximiliano y Elías P. de 31 y 35 años. Interviene la comisaría 19° con jurisdicción en barrio Triángulo. Asalto a taxista Un taxista de 48 años subió en Provincias Unidas al 1200 bis a tres falsos pasajeros. Al llegar a Valentín Gómez y Chiclana, lo amenazaron con un cuchillo y se llevaron 200 pesos y las llaves del auto. La policía logró dar con los sujetos y logró arrestar a dos de ellos, ambos de 32 años. Se les secuestró un cuchillo con el que amenazaron al taxista para sustraerle los elementos. Fueron trasladados a la comisaría 10° de la zona norte.

