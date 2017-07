River visita a Guaraní por la ida de los octavos de final

River, luego del escándalo por los doping de Lucas Martínez Quarta y Camilo Mayada y con las presencias de los refuerzos Javier Pinola e Ignacio Scocco, visitará hoy a Guaraní de Paraguay, en el encuentro de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

El cotejo entre el equipo millonario y el conjunto guaraní, más allá de lo deportivo, tendrá un condimento extra: los casos positivos en los controles antidoping del defensor juvenil Martínez Quarta y del volante uruguayo Mayada.

“La cara de tonto tenemos. Sabemos que a partir del problema que tuvo River, la Confederación autorizó esto de los seis cambios en la lista de la Copa”, aseguró días atrás el entrenador argentino de Guaraní, Daniel Garnero.

En tanto, el paraguayo José Luis Chilavert sostuvo que “River debería estar eliminado de la Copa Libertadores. No tengo dudas de que si era otro equipo lo eliminaban de la Copa”, aseveró.

Por su parte, Marcelo Gallardo, dijo que “me da mucha tristeza como piensa Garnero. No me parece serio lo que dijo Chilavert. Salimos de momentos difíciles en situaciones que tienen que ver con lo extradeportivo y esta no va a ser la excepción”, sentenció.

Más allá de lo extra deportivo, que acaparó todas las voces y miradas en los últimos días, hoy se jugará un partido de fútbol. Y en ese plano, River estrenará a Pínola y Scocco, dos de los cuatro refuerzos que sumó. El ex Central ocupará el lugar de Martínez Quarta y el ex Newell’s el de Sebastián Driussi, transferido días atrás en una cifra millonaria a Zenit de Rusia.

Por su parte, Guaraní, que viene de salir subcampeón del torneo Apertura, sufrirá la baja de su goleador, Néstor Camacho (se fue a Olimpia), quien anotó diez tantos en el certamen local y su lugar lo ocupará Epifanio García.

Pity Martínez para rato

El presidente de River, Rodolfo D’Onofrio, confirmó que Gonzalo Martínez seguirá en la institución y además que el uruguayo Nicolás De la Cruz es un jugador que interesa.

Durante su estadía en Asunción, e D’Onofrio sostuvo que “(Nicolás) De la Cruz es un jugador que nos interesa” y ratificó que la única chance que existe para que Leonel Vangioni regrese es “si llega con el pase en su poder”.

Por último, ante las versiones de una posibilidad que el Sporting de Lisboa pague la cláusula de salida de 15 millones de euros de Gonzalo Martínez, contó: “Hablé con (Marcelo) Simonian, que es el representante, y me confirmó que se queda para ganar la Libertadores”.