River en Sarandí y tres duelos más

River, tonificado por avanzar a las semifinales de la Copa Argentina, visitará hoy al colista Arsenal, en la continuidad de la octava fecha del Torneo de Primera División. Además, la jornada se completará con Lanús vs. Tigre, Godoy Cruz vs. Aldosivi y Atlético de Rafaela vs. Colón.

El Millonario goleó el último jueves 3-0 a Unión y está entre los cuatro mejores de la Copa Argentina, en búsqueda del título para llegar a la Libertadores 2017. En la visita al Viaducto, Marcelo Gallardo no podrá contar con los lesionados Jonatan Maidana e Iván Rossi, por lo que en la zaga central jugará el juvenil Gonzalo Montiel y en el medio entraría Joaquín Arzura. Enfrente estará Arsenal, que todavía no ganó en el campeonato y tiene apenas dos puntos.

La jornada de hoy se abrirá en el estadio Néstor Díaz Pérez, entre Lanús y Tigre. El Granate tiene la duda en la defensa entre Santiago Zurbriggen y Nicolás Pasquini para ingresar por Diego Braghieri (sufrió una pericarditis en la semana), y en el medio entre Agustín Pelletieri y Fernando Barrientos para reemplazar al suspendido Iván Marcone. La visita, que tendrá la posibilidad de llevar hinchas por disposición de la Aprevide, no podrá contar con el desgarrado Gaspar Iñíguez y lo reemplazará Diego Sosa.

En Mendoza, Godoy Cruz, que presentará el ingreso en el lateral derecho Luciano Abecasis por Ezequiel Bonacorso, recibirá al Tiburón, que tendrá en el lateral derecho a Gastón Díaz por el expulsado Ismael Quilez.

Y por último, la Crema que comanda el Chocho Llop buscará recuperarse tras perder 1-0 con River y habrá cuatro modificaciones en su formación: Eros Medaglia por Rodrigo Colombo, Nélson Benítez por Mathías Abero, Facundo Soloa por Emiliano Romero y Mateo Castellano por Walter Serrano. El rival será el Sabalero, que arrastra dos caídas consecutivas. El entrenador uruguayo Paolo Montero meterá en ofensiva a Tomás Sandoval por Nicolás Silva y en la defensa regresará Raúl Iberbia por Guillermo Ortíz.