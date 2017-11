River en la mira: Escobar va por el suspendido Bianchi

La derrota ante Belgrano pegó fuerte, pero Newell’s no tiene tiempo para lamentarse y Juan Manuel Llop ya debe pensar en los once que visitarán a River el domingo a las 19.15 en el Monumental.

Para el partido ante el Millo, el entrenador seguramente meterá mano en el equipo. Y un cambio obligado será encontrar el reemplazante de bruno Bianchi, quien llegó a la quinta amarilla y no podrá estar.

En este caso no hay muchas alternativas. Franco Escobar tendrá la chance de jugar por primera vez en el torneo, ya que fue todos los partidos al banco, pero aún no sumó minutos.

Otra opción que tiene el DT es incluir a Leonel Ferroni, quien cumplió la fecha de suspensión. Hoy Valenzuela no tiene su lugar asegurado como lateral izquierdo, y a nadie le extrañaría en ver a Ferroni como titular en cancha de River.

En el mediocampo la gran duda pasa por el doble cinco. Braian Rivero tiene un lugar asegurado, pero su acompañante es toda una incógnita. Nery Leyes se recupera de un desgarro y difícilmente llegue al domingo. Juan Ignacio Sills fue el elegido por Llop para enfrentar a Belgrano, pero se retiró con una molestia y hay que ver en qué condiciones arranca la semana. Y si ninguno de los dos llega, las opciones son Maximiliano Ribero, que entró ante el Pirata, o Jalil Elías, a quien el Chocho no está convencido de poner como cinco.

Si hay otra variante en el mediocampo tendrá que ver con el flojo rendimiento del equipo ante Belgrano. Y ahí cualquiera podría salir, aunque a favor de Llop se puede decir que no tiene tantas alternativas de recambio.

Frente a Belgrano el DT mantuvo a Figueroa (de flojo rendimiento) todo el partido y sacó a Joaquín Torres y Brian Sarmiento. Y los que ingresaron hicieron poco para justificar su presencia, en especial Mauricio Tevez, que desaprovecha cada chance que se le presenta.

Héctor Fertoli y Enzo Cabrera, si se recupera de una molestia, son alternativas, aunque no sería extraño que Llop no toque demasiado. Y en ofensiva, Luis Leal seguiría entre los once a pesar de su sequía de cara al gol, ya que Mauro Guevgeozian no se muestra bien ni física ni futbolísticamente.