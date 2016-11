Ricky volvió y cautivó a sus fans

“Ojalá nos volvamos a encontrar pronto”, había expresado el cantante puertorriqueño Ricky Martin en el cierre de su último concierto y ni el más optimista de sus fanáticos hubiera imaginado que el deseo se volvería realidad con tanta celeridad. Ricky Martin volvió este miércoles a Rosario para ofrecer su tercer show en lo que va de 2016. Y, a diferencia del espectáculo que brindó a comienzos de marzo también en el Salón Metropolitano del Alto Rosario Shopping, este miércoles tuvo un regreso sin estrenos ni grandes novedades pero con el sello distintivo de brindar un show intenso y concentrado que invitó al desenfreno.

Fue un recital de apenas 90 minutos (incluyendo los bises) y con una puesta impecable aunque un poco más acotada de la que mostró en sus dos fechas anteriores de este año. No obstante, esta vez, el cantante desplegó toda su energía y sensualidad en un espectáculo que tuvo una extensión técnica imponente con dos niveles de escenario, ocho pantallas de alta definición ubicadas en tres pisos y un cuerpo mixto de ocho sensuales bailarines que lo acompañaron a lo largo de todo el show.

Con la pasión como premisa, Martin provocó el suspiro generalizado a lo largo de toda la velada con coreografías, bailes y movimientos manifiestamente eróticos, múltiples cambios de vestuario (sólo en la primera media hora fueron 4 y 7 en todo el show) y un constante convite al juego de seducción que contempló todos los detalles. Con ese indudable carisma y vigor escénico expuso las canciones de su disco, <A quien quiera escuchar<, en un recital donde volvió sobre algunos de los temas que marcaron su gran salto de popularidad.

La energía, potencia, desarrollo visual y tecnológico, sumado a la imponente puesta en escena, disminuyó algunos puntos flacos de un Martin al que, por momentos, se lo notó cansado y con algunos desparejos en el trabajo de la voz, no muy visibles gracias a la notable formación en la que se apoyó en todo momento.

Se oyeron las canciones que la gente siempre quiere oír: de ayer y de hoy; lentas y bailables. El show que comenzó prácticamente a la hora pautada, las 21.30, y tras la actuación del cantautor Elías Rampello, abrió con un bloque de temas en idioma inglés donde se destacaron “Mr Put it down”, “This is Good” y “Drop it on Me”. La ovacionada “Adrenalina” fue la última de un bloque a puro ritmo que fue dando paso a minutos mas sosegados.

