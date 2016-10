Richard Bona, otra visita internacional

Continuando con una serie de visitas de artistas internacionales como fueron Zaz, José Luis Perales, Chano Domínguez y Jon Cowherd , llega ahora el músico camerunés radicado en Nueva York, Richard Bona, un destacado instrumentista y compositor de jazz y jazz fusión, al que el periódico Los Ángeles Times ha definido como “Un artista con el virtuosismo de Jaco Pastorius, con la fluidez vocal de George Benson, el sentido de la canción y armonía de Joao Gilberto, mezclado con la cultura Africana”.

Richard Bona se presentará el jueves 20 a las 21, en Teatro Vorterix, Salta 3519. El músico estará acompañado por el Mandekan Cubano, un quinteto de música caribeña con la que grabó a mediados de este año la placa “Heritage”, bajo el sello del genial Quincy Jones. Mientras que la producción local seleccionó como grupo telonero tocará Mobyfreak, cuarteto de jazz de la ciudad.

Bona propone en esta nueva incursión una aproximación a la salsa y la música del Caribe a través del jazz y de la delicadeza para imponer nuevas líneas de lectura y abrir el juego a la improvisación.

Hombre de jazz y de jazz fusión y notable intérprete de bajo eléctrico, Bona nació en 1967 en una pequeña localidad del Camerún oriental, se trasladó a París a los 22 años y, a los 28, se instaló en New York luego de haber sido descubierto en un bar de la Ciudad Luz por el ex Weather Report Joe Zawinul.

En Nueva York trabajó con los principales nombres de la escena jazzística, en un arco que va de Chick Corea a Pat Metheny, pasando por Mike Stern, Larry Coryell, Bobby McFerrin y Branford Marsalis, entre muchos otros.

En 1997 editó su primer álbum solista,”Scenes from my life”. Al que siguieron “Munia” (2003), “African Tale” (2005), “Tiki” (2006) y “The Ten Shades of Blues” (2009).

La orquesta Mandekan Cubano, que lo acompaña ahora, está integrada por Osmany Paredes (piano), Luisito Quintero (percusión), Roberto Quintero (percusión), Rey David Alejandre (trombón) y Dennis Hernández (trompeta).

Sobre Mandekan Cuarteto, se puede citar que los hermanos Quintero son grandes maestros de la percusión que han tocado en numerosas bandas muy conocidas con los artistas más prestigiosos, no les faltan galardones de todo tipo en su palmarés. Osmany Paredes pese a su juventud es considerado embajador de la música cubana y ha participado en los principales festivales mundiales de jazz. Dennis Hernández es un célebre trompetista con multitud de trabajos en Cuba y particularmente en Barcelona donde es pieza fundamental de la pujante escena jazzística catalana. Por su parte el veracruzano Rey David Alejandre es un músico del mundo, un trombonista de alto rendimiento imprescindible en las mejores orquestas de jazz-fusión.

El artista se presenta en Rosario un día antes de su actuación en el Teatro Coliseo de Buenos Aires. Las entradas se encuentran a la venta en Music Shop (Sarmiento 780), Utopia (Maipú 778), Paraphernalia (Rioja 1070), Instituto de Música (Salta 3207) y por Sistema Ticketek. Los tickets tienen precios de 450, 600 y 1000 pesos.