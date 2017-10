“Ricardone no se vende” dicen desde la dirigencia leprosa

Ricardone no se vende. La frase retumba en los pasillos del Coloso desde hace un tiempo a partir de versiones que indicaban que una vez que se termine el hotel de Bella Vista, el complejo de la vecina localidad iba a ser vendido.

Actualmente el complejo La Ilusión es utilizado por el plantel profesional para concentrar los días previos a los cotejos de local, y también cuando el equipo realiza la pretemporada en Rosario.

En los últimos diez años el lugar tuvo mejoras edilicias, tanto en el hotel como el parque que tiene detrás con una pileta. Y además los jugadores aportaron fondos para tener mayores comodidades en las habitaciones (muy bien equipadas) y los lugares de recreación. Pero como la dirigencia pretende inaugurar antes de fin de año el hotel donado por Marcelo Bielsa (falta terminar la conexión de gas y electricidad), cuando esto suceda, Ricardone ya no tendrá un uso definido.

“Ricardone no se vende. Sí se escriturará para NOB porque nunca se hizo. Consenso de Bellizia y órgano fiduciario. Objetivo: capitalizar al club”, escribió el domingo el vicepresidente Cristian D’Amico en su cuenta de twitter.

¿Por qué escriturarlo? En realidad el complejo no está a nombre de Newell’s, ya que hay un juicio millonario entre el club y un particular desde la época de la presidencia de Eduardo López. Y por eso La Ilusión no forma parte hoy del patrimonio del club y no figura en los balances.

Desde hace unos meses, los abogados del club están negociando y hay un acuerdo prejudicial para solucionar el conflicto y poder escriturar el inmueble.

El juez Fabián Bellizia y el Órgano Fiduciario están al tanto de la negociación y ya dieron el visto bueno, aunque falta definir de dónde se sacará la plata para destrabar el juicio y poder escriturar. La dirigencia analiza una alternativa externa, y no descarta convencer al juez Bellizia para que el dinero salga de las retenciones judiciales.

Pago completado

Finalmente ayer los empleados de Newell’s cobraron la mitad adeudada de los haberes de septiembre tal como había prometido la dirigencia el pasado viernes. El dinero del bono (no se oficializó aún la cifra recaudada) permitió que se pudieran cancelar los sueldos de septiembre y no habrá paro.