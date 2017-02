Ricardo Carloni, tras asamblea de AFA: “Sobre el final fue negativo”

Ricardo Carloni es uno de los dirigentes de Rosario Central que participa activamente de esta nueva etapa de refundación de la AFA. Ayer, en una asamblea de la entidad que se desarrolló en el predio que la casa madre del fútbol argentino posee en Ezeiza, se avanzó en varios aspectos en pos de la reestructuración de la entidad madre del fútbol argentino.

Pero en el final del acto, cuando uno de los enviados de Fifa, Jair Bertoni, realizó algunas objeciones sobre lo decidido por los asambleístas, el clima cambió. Y lo que parecía una jornada altamente favorable para lo que pretendían los dirigentes del fútbol argentino, quedó en veremos.

“Creo que la jornada fue positiva en el sentido de que se pudo lograr lo que vinimos, aprobar: el nuevo estatuto. Y también que se pudieron fijar algunas fechas importantes, como la de las elecciones”, explicó Carloni, vice segundo de la entidad auriazul, haciendo un balance de la jornada.

Pero de inmediato reconoció que “la sensación negativa es la que queda en el final, cuando tomó la palabra la gente de Fifa y se objetó el tema del Colegio de Ética. Nosotros habíamos aprobado algo por unanimidad, y Fifa lo objetó”, fue el planteo de Carloni.

Luego, el vice canalla confió su preocupación debido a que “esperábamos que se respetara lo que se decidió en la asamblea, que es soberana; pero después de la objeción, si se impugna algún punto, se pueda llegar a dar marcha atrás con la aprobación del nuevo estatuto de AFA”.

Por último, Carloni habló de la postura auriazul respecto del único candidato a presidente para las próximas elecciones de la Asociación del Fútbol Argentino, Claudio Tapia.

“Central aún no tiene definido nada; hay muy buena relación con Tapia, venimos charlando con su grupo por las necesidades del futbol rosarino y del interior”, explicó.

También Carloni aclaró que “no hubo ningún ofrecimiento de cargo para nosotros de parte de Tapia; aunque sí nos dijo, como expresión de deseo, que Central debería estar en la mesa ejecutiva de la nueva AFA”.

Carrizo: “Llego en un momento muy lindo del club”

“La verdad que estaba con muchas ganas, muy ansioso por estar acá, por volver”, fue la primera frase que entregó Federico Carrizo durante su presentación oficial como nuevo refuerzo Canalla.

En el acto, que se celebró en la sala de prensa del Gigante ayer al mediodía, el Pachi recordó que “en cada mercado de pases estaba con las ganas y la ilusión de poder volver, pero por una cosa u otra no se pudo dar”. Y también resaltó: “Estoy muy contento, llego en un momento muy lindo del club tanto en lo deportivo como en lo institucional así que estoy convencido que lo voy a disfrutar muchísimo más que antes; vengo con la ilusión de aportarle todo lo mejor mío para el grupo y para crecer en lo personal y lo grupal”.

—¿Qué enseñanza te dejó tu paso por Boca para plasmar en Central?

—Fueron casi tres años que me dejaron muchas cosas, uno va creciendo en todo aspecto, en la vida porque pasan los años y vas creciendo. Me ha tocado estar en un club grande, que tiene sus presiones, que siempre está obligado a ganar y pelear cosas importantes, al igual que este club. Central también es un club grande con jugadores de trayectoria, jugadores preparados y acostumbrados a pelear. Seguramente me voy a unir rápidamente al grupo, tenemos creo yo un pensamiento similar todos juntos.

—¿Físicamente cómo estás? ¿Ya hablaste con Paolo dónde te imagina?

—Físicamente estoy bien, hace dos meses que venimos de pretemporada, corriendo y haciendo de todo un poco. Lo único que siento que me falta es un poquito de ritmo de juego, que lo siento necesario porque hace mucho que no juego un partido entero. Con Paolo he hablado muy poco, nada de lo deportivo sino durante las negociaciones cuándo él me expresó su deseo de contar conmigo y viceversa. Y acá estamos.

—Si el técnico te lo pide ¿estás para jugar en el debut?

—Sí, seguro. Si el técnico decide contar conmigo, obviamente que estoy. Me gustaría agarrar un poco ritmo de juego, pero me siento bien, físicamente estoy bien, por suerte soy un jugador livianito que no tengo problemas para muchas cosas. Sí, estoy preparado para hacerlo.

—Montero destacó que no te va a costar la adaptación porque conocés el club y jugaste en un momento complicado ¿Cómo lo tomás?

—Coincido porque me parece algo importante que un técnico se fije en estas cosas. A veces cuesta ponerse la camiseta, me ha tocado vivir situaciones un poco complicadas y el jugador se va haciendo. La de Central fue un momento complicado que me tocó estar, pero gracias a Dios siempre supimos salir adelante. Hoy la realidad es totalmente distinta y la voy a poder disfrutar muchísimo más.