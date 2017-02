Reutemann deja su cargo como vicepresidente del Senado

El Senado de la Nación ratificará hoy a Federico Pinedo (PRO-Cambiemos) como presidente provisional, en el marco de la sesión preparatoria en la que se eligen las autoridades del cuerpo, incluidas las tres vicepresidencias, las dos secretarías y dos prosecretarías, y la novedad será el reemplazo del senador santafesino Carlos Reutemann por el puntano Adolfo Rodríguez Saá en la vicepresidencia tercera.

La sesión, en la que también se definen fechas y horarios en los que funcionarán las comisiones durante el año, está prevista para las 19.

Actualmente, la presidencia provisional del Senado es ejercida por Pinedo, mientras que las vicepresidencias están a cargo de Gerardo Zamora (FPV), Juan Carlos Marino (UCR) y Carlos Reutemann (PJ), en ese orden.

Según fuentes de los diferentes bloques, esos cargos quedarán en manos de quienes los ejercen actualmente, con excepción de Reutemann, quien dejará su lugar al puntano Adolfo Rodríguez Saá.

El cambio se hará por “cuestiones de salud” del ex piloto de Fórmula 1, que en los últimos meses lo tuvieron alejado de la actividad política, informaron fuentes del peronismo.

Colaboradores del senador Reutemann informaron esta mañana a Télam no obstante que “se encuentra recuperándose de un problema de salud” que no reviste gravedad y negaron versiones periodísticas que indicaban que no concluiría su mandato, que termina en 2021 y “aspira a completar”:

El radical Juan Pablo Tunessi, secretario parlamentario, y Helio Rebot, secretario administrativo, ambos en representación de Cambiemos, mantendrán sus puestos.

En tanto que Eric Calcagno, prosecretario parlamentario, y Mario Daniele, prosecretario adminsitrativo, ambos del Frente para la Victoria-PJ, permanecerán en los suyos.