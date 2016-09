Reunión por la seguridad: Perotti, ausente, dijo “fue una foto”

El senador nacional por Santa Fe, el justicialista Omar Perotti, dijo ayer que no fue a la reunión del gobernador Miguel Lifschitz con legisladores nacionales sobre la problemática de la seguridad porque “siempre es la misma foto” y pidió “menos convocatorias y más hechos”. El mandatario santafesino defendió la reunión y le respondió a Perotti que no era tiempo de “especulaciones políticas”.

El senador del FpV fue uno de los cuatro legisladores nacionales por Santa Fe (son 22 en total) que rechazó el convite que extendió Lifschitz este lunes en la sede local de la Gobernación. “Hasta ahora, la seguridad no fue prioridad (para el gobierno provincial). Si no hubiera estado la marcha (del 25 de agosto por seguridad) nos estarían convocando a una reunión por la reforma constitucional”, se justificó el ex intendente de Rafaela, y sostuvo que el socialismo “no está a favor de la llegada de Gendarmería”.

En declaraciones a radio Dos, Perotti dijo: “No vemos disposición de enfrentar el delito. Cuántas fotos es estas tenemos de Binner, de Bonfatti. Siempre el mismo patrón de conducta. Ojalá empiece a ser prioridad”.

Consultado sobre los dichos de Perotti, el gobernador dijo que “son tiempos no para especular políticamente sino para trabajar”. Y chicaneó: “Cada vez que voy a Rafaela está Omar Perotti. Cada vez que vamos a llevar obras al departamento Castellanos, está”.

