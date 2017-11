Repatrian el lunes a la víctimas

Los cuerpos de los cinco rosarinos que murieron el martes pasado en el atentado en Manhattan llegarán el lunes a suelo argentino, según informaron a El Ciudadano voceros de Cancillería. Desde el ministerio dijeron que si bien no está confirmado el horario, esperan hacer el traslado el domingo para recibirlos el lunes a primera hora. También comunicaron que estiman que los sobrevivientes y los familiares que viajaron para los trámites de repatriación regresen el mismo día con las víctimas. Ayer a la mañana los cinco amigos que viajaron a Nueva York junto a otros tres para celebrar 30 años de egresados del Instituto Politécnico fueron homenajeados en el Concejo Municipal. La tragedia conmovió a los rosarinos y las rosarinas que anteayer hicieron una vigilia en la muerta del ex colegio de las víctimas. Después de 48 horas de duelo, la ciudad empieza a retomar las actividades. En particular, el Encuentro Nacional de las Colectividades comenzará mañana tras posponer un día la inauguración.

El atentado fue a las 15.05 en el sudoeste de Manhattan a la altura de West Houston Street. Sayfullo Saipov, un uzbeko de 29 años, alquiló una camioneta y se metió en la ciclovía del sur, a la vera del río Hudson. Se lanzó contra la senda para peatones y ciclistas en una maniobra de ataque terrorista conocida como lobo solitario y en nombre del Estado Islámico. Condujo unas 20 cuadras y a la altura de Chambers Street, delante de una escuela secundaria cerca del World Trade Center, chocó contra un colectivo escolar. Bajó de la camioneta con dos armas en alto, que después se comprobó eran falsas. Un policía le disparó en el abdomen y fue detenido y trasladado a un hospital. En el recorrido mató a ocho personas e hirió a otras doce.

Los amigos del Politécnico Hernán Mendoza, Diego Angelini, Alejandro Pagnucco, Hernán Ferruchi, Ariel Erlij, Martín Marro, Juan Pablo Trevisán, Iván Brajkovic y Ariel Benvenuto iban en fila, en tandas de a dos. “No tuvieron oportunidad de reaccionar. No lo vieron venir”, dijo el cónsul argentino en Nueva York, Mateo Estremé, en una conferencia de prensa. Mendoza, Angelini, Pagnucco, Ferruchi y Erlij murieron atropellados. Tenían entre 48 y 49 años.

Homenaje

Ayer a la mañana ediles de distintas fuerzas políticas desplegaron en el Concejo Municipal una bandera con el crespón negro del luto y la leyenda “Rosario le dice no al terrorismo y abraza a sus víctimas”. Por las lluvias el izamiento tradicional a media asta fue hecho en el salón de las banderas del Monumento. También estuvo presente el rector de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) Héctor Floriani y el secretario general del municipio Pablo Javkin.

Repatriación

El vicecónsul argentino en Nueva York, Eduardo Almirantearena, informó que ayer llegaron familiares de dos de las cinco víctimas y hoy esperan a otros. “Una vez que estén (todos) aquí determinaremos cuáles son sus necesidades, si se acercan a reconocer los cuerpos o primero comenzarán con los trámites de repatriación”, afirmó.

Almirantearena dijo que el cónsul Mateo Estremé habló con algunos de los familiares, a quienes buscó sostenerlos y acompañarlos en este momento de dolor. Esperan que el lunes los cuerpos lleguen a suelo argentino, aunque el horario no fue confirmado porque depende de la investigación federal del gobierno estadounidense. “Estamos trabajando en todo el operativo con la morgue y con las autoridades judiciales para establecer las condiciones, la forma y el reparto de los cuerpos en los próximos días”, agregó.

La reacción de Trump

El presidente estadounidense, Donald Trump, llamó a Mauricio Macri para mandar las condolencias a las familias de los argentinos que murieron en el ataque. También descargó su posición en Twitter. “El terrorista de Nueva York pidió alegremente una bandera del ISIS para colgarla en su habitación del hospital. Mató a ocho personas e hirió a 12. ¡DEBERÍA TENER PENA DE MUERTE!”, escribió.

Trump reaccionó al primer atentado yihadista de su presidencia con un discurso de antiinmigración. Después de conocerse que el autor del atentado había logrado la residencia gracias a una lotería de visados, el presidente anunció el cese de ese sistema. Y en una conferencia de prensa no descartó enviarlo a la cárcel de Guantánamo, un símbolo de la lucha antiterrorista norteamericana.

Nuevo detenido

Mukhammadzoir Kadirov, de 32 años. De acuerdo con un artículo de NBC News, es de Uzbekistán y aún no fue declarado como sospechoso en la causa, pero el FBI publicó una búsqueda para interrogarlo. Apenas unas horas después de lanzar la búsqueda, Bill Sweeney, el director adjunto del FBI en Nueva York, dijo que Kadirov había sido localizado.

La fiscalía federal anunció que acusará de terrorismo a Saipov, bajo dos cargos: suministrar apoyo material y recursos a una organización extranjera designada como terrorista, y violencia y destrucción de un vehículo. Piensan que planeó el ataque durante un año. Había entrado a los Estados Unidos en 2010 y tenía residencia en Tampa, Florida. Está casado, tiene tres hijos y trabajaba como chofer de Uber.