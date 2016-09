Regional: Narvaja volvió al try y se consolida como el tryman

Pese a que tuvo dos partidos menos que una jornada habitual, la fecha del fin de semana dejó números para analizar. Para destacar: la producción en ataque de Provincial al apoyar 13 tries en el triunfo que significó para el Rojo del Parque su permanencia en la máxima categoría del Torneo Regional del Litoral. En tanto, en lo individual el tryman de la jornada fue Javier Giuffrida (Provincial) con cuatro y en la tabla general Emiliano Narvaja (Duendes), que apoyó por duplicado, se afirma en lo más alto de la tabla.

Que Crai tiene la mejor defensa y que Duendes la mejor ofensiva no es ninguna novedad. El sábado fue la segunda vez en el campeonato que le marcaron cuatro tries a los santafesinos. La primera vez fue en la décima fecha ante el mismo rival (Duendes) y en la misma cancha. El Gitano acumula tan sólo 24 tries recibidos y en ataque marcó 42. Mientras que el Verdinegro apoyó 68 y recibió 28.

El tryman del Litoral volvió a aparecer cuando su equipo más lo necesitaba. Después de algunas fechas sin apoyar, Emiliano Narvaja, wing de Duendes, fue determinante en el importante triunfo de su equipo sobre Crai el pasado fin de semana, al marcar dos tries y ahora acumular 11 conquistas en la temporada 2016, lo que lo ubica como tryman del certamen.

El Dato. 13: fueron los tries que marcó Provincial el sábado pasado ante Cha Roga. El Rojo igualó la marca de Duendes en la 4ª fecha de la fase de clasificación.

Comentarios