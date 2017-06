Regional: la palabra antes del kick off

El Top 10 del Litoral levantará el telón el próximo sábado. La zona Campeonato es una instancia donde los equipos no pueden guardarse nada, es el momento de dar todo para poder lograr el pasaje a semifinales y poder pelear por el título del Regional.

En representación de Rosario estarán: GER, Duendes, Jockey Club, Old Resian y Universitario.

El Mensana fue el mejor de la etapa de clasificación, su mayor reto será tener regularidad en ese nivel y poder estar entre los cuatro mejores.

El Verdinegro, inmerso en un recambio generacional, en cuanto al juego es una incertidumbre, pero fiel a su historia cuanto más complicado está mejor juega, por lo que la presión no es rival para Duendes. El Verdiblanco alternó buenas y malas, tiene un plantel equilibrado entre experiencia y juventud, por lo que si logra manejar la presión tendrá chances. El Tricolor busca volver a ser el de 2016 y por ahora no puede, es un buen norte dicho objetivo; si recupera algunos soldados lesionados puede dar pelea. El Académico tiene un plantel muy joven, y ese aspecto será su principal rival, lo que no pierde el equipo de Las Delicias es que es un rival al que nadie quiere enfrentar.

A horas del kick off del Top 10, El Hincha dialogó con jugadores de los cinco equipos rosarinos que estarán en la segunda fase del Litoral para conocer el presente de sus equipos. Los protagonistas respondieron a las mismas tres preguntas: ¿cómo llegan a la zona Campeonato?; ¿qué equipos ven como candidatos para llegar a semifinales? y ¿qué objetivo tienen para esta instancia del torneo?

Luciano Fasoletti (GER)

Regularidad. “Hicimos una buena primera ronda tratando de plasmar en la cancha lo que nos propusimos en cada entrenamiento, pero somos conscientes que el torneo empieza ahora realmente, y que si queremos estar entre los cuatro primeros vamos a tener que corregir varias cosas todavía”.

Cautela. “No me animaría a nombrar cuatro equipos en este momento, el torneo está muy parejo. Los cuatro que clasifiquen van a tener que sacrificarse mucho para estar en semifinales”.

Meta. “El objetivo es estar entre los cuatro. Vamos a hacer hasta lo imposible para lograrlo”.

Pedro Imhoff (Duendes)

Mejorar. “Llegamos bien, pero todavía con muchos detalles que mejorar, ya que sabemos que el torneo se está poniendo cada vez más parejo y por lo tanto siempre hay cosas que corregir”.

Candidatos. “Crai, GER y Jockey Club”.

Defensa del título. “El objetivo es clasificar entre los cuatro, pero sabemos qué hay muy buenos equipos y va a ser muy duro”.

Alberto Di Bernardo (Jockey)

Presente. “Llegamos armados, con ganas de mejorar y aprender de nuestros errores pasados, sabiendo que van a hacer todos partidos muy importantes en los cuales no nos podemos relajar”.

Abanico de pretendientes. “GER, Crai, Duendes y Estudiantes están jugando buen rugby, Old Resian demostró en 2016 que viene trabajando muy bien también. El objetivo es estar en semis”.

Paso a paso. “Crecer y madurar partido a partido, intentando plasmar lo que se trabaja en la semana”.

Benjamín Vaisman (Old Resian)

Juntar la tropa. “La zona clasificación nos costó, como históricamente todo nos ha costado. En ese aspecto la experiencia del Nacional fue muy linda pero en muchas cosas pagamos caro la inexperiencia. Por lo que a la zona Campeonato llegamos tratando de rearmarnos”.

Varios postulantes. “En cuanto a los candidatos, todavía falta mucho y hay varios equipos que se están armando bien. GER es evidente que está con confianza, Crai hace rato que está sólido, Duendes obviamente ganó los últimos años y creo que tanto Jockey como Estudiantes andan bien”.

Volver a ser. “Nosotros estamos enfocados en volver a ser competitivos, en hacer esfuerzos individuales con el propósito de levantar el nivel colectivo. Siempre pensando en el próximo partido”.

Federico Liljesthröm (Uni)

Seguir creciendo. “No sé si llegamos de la mejor manera, pero creo que estamos muy bien. Si bien no tuvimos una buena primera ronda en cuanto a resultados, hicimos buenos partidos que se nos encaparon por poco. Corrigiendo algunos detalles y más tranquilidad para cerrar los partidos vamos tener una mejor zona Campeonato en cuanto a resultados. Tenemos que estar tranquilos, vamos por buen camino, los resultados van a llegar”.

Final abierto. “Es difícil poner candidatos en un torneo tan parejo, creo que cualquiera puede ganarle o hacerle partido a cualquiera, como viene la cosa todo se va a definir sobre el final, es difícil ya dar candidatos claros”.

Ambición. “Tenemos un objetivo bien claro, es volver a estar dentro de los semifinalistas”.