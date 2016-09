Regional: el estratega del Tricolor

En enero pasado, cuando se confirmó su regreso a Old Resian, club que lo formó, Juan Manuel Queirolo llegaba con la idea de ayudar y continuar con el proceso de transformación que está viviendo el Tricolor desde hace algunos años.

Hoy, el equipo de Mendoza y Wilde es líder de la zona Campeonato del Torneo del Litoral y está muy cerca de ser semifinalista por primera vez en su historia.

Quichi, como lo llaman al ex medio scrum, no está solo en la tarea de conducir al equipo, David Dinolfo es con quien comparte responsabilidades en la conducción técnica y como entrenador de scrum está Miguel Alonso.

En 2016, Old Resian dio un paso muy importante porque no sólo se clasificó a la zona Campeonato sino porque maduró en su juego, es un equipo más versátil, que puede adaptarse al partido que se le presente. Además, la actual temporada, sea cual sea el resultado final, quedará en la historia grande del club porque se le ganó a los tres grandes: Duendes, Gimnasia y Esgrima y Jockey Club.

Tras el triunfo sobre el Verdiblanco, El Hincha dialogó con Queirolo para conocer a fondo el presente de Old Resian y cómo el club que volvió a primera en 2014 hizo para estar hoy codeándose entre los grandes del Regional.

“Les dije a los chicos que no había cuestiones técnicas, que había que sacarse la historia de encima que no le ganábamos a Jockey, y que ellos tenía una oportunidad histórica, porque hacía muchos años que ni siquiera podíamos competir con Jockey, es decir llegar a los últimos minutos con la posibilidad de ganar. Lo perdimos hace poco en la fase regular y el sábado los chicos volcaron la bronca de ese partido. Era un duelo que había que ganarlo porque lo necesitábamos. Ganamos a pesar de no poder plasmar nuestro juego”, aseveró el coach tricolor.

Old Resian en la zona Campeonato tiene un registro de tres victorias (Duendes, Estudiantes y Jockey) y una sola caída (Gimnasia). Y Queirolo analizó lo hecho por su equipo durante las cuatro presentaciones. “Más que nada me gustó la actitud que tuvieron los chicos, porque no jugamos muy bien hasta ahora en la zona Campeonato, pero sí nos aferramos a lo que sirve en las finales que es la defensa, la obtención y tratar de jugar territorio. Nosotros somos un equipo que nos gusta jugar mucho Súper Rugby, por definirlo de algún modo. Nos gusta atacar de todos lados, pero hasta en ese torneo en las instancias decisivas se cambia el plan de juego y se pasa a jugar con eficacia y territorio. Los chicos no estaban acostumbrados a eso, lo entendieron, y gracias a eso pudimos sacar adelante varios partidos”, explicó.

Y agregó: “Este equipo tiene un margen grande con Jockey, Duendes y los equipos que están acostumbrados a jugar estas instancias, pero el sábado pasado dimos un paso en seguir acercándonos a los grandes. La idea es afirmarse y seguir ahí arriba”.

Después de quince años en el Viejo Continente, Queirolo vive por primera vez el Torneo del Litoral desde adentro y el entrenador habló sobre el nivel de juego. “El Torneo del Litoral es muy competitivo, si te pones a pensar, Old Resian clasificó a lo último a la zona Campeonato, tuvimos que sufrir cuatro fechas para lograrlo, y GER pasó la misma situación. Muchos equipos nos vimos que pasaban los partidos y no había diferencias, y nunca estábamos tranquilos, salvo Duendes y Crai, pero es bueno que sea así porque nos hace progresar a todos”, dijo Quichi.

Fueron muchos los años que Queirolo dio vueltas por el mundo, jugando y después entrenando, hasta volver al club que lo vio nacer y formó. Fueron muchas las noches en las que el ex medio scrum soñó con la vuelta al lugar donde vivió los momentos más felices de su vida, donde están sus amigos de siempre y donde lo esperaban con los brazos abiertos. “Esto lo soñé muchas veces cuando estaba afuera y no jugaba más en el club (pide disculpas por emocionarse)…ver que estos chicos pueden ser competitivos con equipos con los que me comí ochenta puntos durante quince años de mi vida es emocionante, las lágrimas lo dicen todo”, expresó emocionado.

El Litoral tiene todo resuelto

Tras estudiar por separado las diferentes alternativas para encontrar una solución tras la suspensión del partido entre Duendes frente a Crai, y además organizar la definición del Torneo Regional, teniendo en cuenta las ventanas previstas y que los equipos puedan tener el descanso necesario, el Comité Ejecutivo del Litoral se reunió el pasado lunes y encontró una solución.

Al cierre de esta edición, el Concejo de la URR estaba reunido como es habitual de todos los martes por la noche, para tratar entre otros temas, la programación de este partido que incide directamente en la recta final del Litoral.

Si no aparecieran imprevistos, se aprobará el siguiente cronograma para el desenlace del Litoral: el sábado 10 jugarán solamente Duendes vs. Crai, y la reclasificación continuará con su programación; el próximo sábado 17 se disputará la quinta y última fecha de la zona Campeonato; el sábado 24 se jugarán las semifinales; el 1º de octubre habrá jornada libre; y el sábado 8 de octubre se disputará la final del Torneo Regional.

