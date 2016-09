Regional: cinco pasajeros para cuatro boletos

Se viene la quinta y última fecha de la zona Campeonato del Torneo del Litoral, instancia en la que cinco de los seis equipos participantes tienen chances de ser semifinalistas del Regional. El Hincha analiza las posibilidades de cada equipo para continuar en la pelea por el título.

Old Resian (15 puntos): su rival del sábado será Crai en Santa Fe; de imponerse en dicho cotejo, no sólo será semifinalista sino que también será local en semifinales y contará con ventaja deportiva. El Tricolor debe evitar el triple empate en 15 puntos con Crai y Duendes; por ese motivo de caer ante los santafesinos deberá al menos sumar un punto bonus para clasificar.

Jockey (14 puntos): el sábado recibe a GER; si el Verdiblanco canta victoria inmediatamente se mete entre los mejores cuatro del Regional. En cambio, en caso de perder podría clasificar si suma un punto bonus para llegar al piso de 15 puntos; en caso de no sumar y de ganar Crai y Duendes se quedará afuera de la definición.

Gimnasia (12 puntos): el Mensana visita a Jockey, reducto en el que desde 2010 no gana y en donde una de sus últimas tardes de gloria fue en 2004 cuando se coronó campeón venciendo al Verdiblanco. GER con un triunfo accede a semifinales, sólo le sirve ese resultado para no depender de otros. Puede perder pero no deberían ganar Crai y Duendes.

Crai (11 puntos): el Gitano es otro de los obligados a ganar si quiere formar parte de la definición del Litoral, pero si gana sin sumar bonus, en un hipotético empate en 15 con Duendes, los santafesinos quedarían eliminados. Por esos motivos Crai debe ganar y además marcar cuatro tries para no depender de nadie y estar por tercer año consecutivo entre los mejores cuatro equipos del Regional.

Duendes (10 puntos): el Verdinegro sigue contra las cuerdas pero como todo campeón defensor del título, tiene con qué para dar ese golpe de nocaut que le dé el pasaporte para continuar en la lucha por ser el monarca del Regional.

Duendes recibe a Estudiantes, equipo que aún no ganó en la zona Campeonato. Los de Las Delicias deben ganar y con punto bonus se quieren tener chances de pasar de ronda, pero para ello deben esperar otros resultados como: un triunfo de Old Resian, de Jockey o de GER dejando en cero el Verdiblanco.

Comentarios