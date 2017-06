Regatas y Luchador, los auténticos dueños de la cima

Fue una fecha peculiar en el futsal rosarino. Menos de la mitad de los partidos de Primera División pudieron disputarse a raíz de factores climáticos, por lo que apenas pudieron disputarse tres duelos de la undécima fecha.

En uno de ellos Newell’s se recuperó de su última caída y goleó en su casa por 8-1 a Remeros Alberdi, resultado que le permite regresar por el momento al segundo lugar, con diecisiete unidades cosechadas.

Mucha presencia juvenil tuvo el leproso, que entre sus goleadores estuvieron los pibes Franco Dalio (2), Santiago Vitali (2) y Martín Dorda, que se sumaron a los tantos de Lautaro Marchín (2) y Matías Brachetta.

Horizonte sumó un punto clave como visitante ante Unión Americana, que le permite afianzarse en zona de clasificación a la fase final del torneo. Van de Casteele sigue siendo el gran goleador de este equipo de calle Suipacha: anotó dos y acumula diecinueve en el certamen.

Las restantes anotaciones fueron de Gurrea, Giordani y Caruso. Unión Americana pudo llevarse el triunfo en la última jugada con un tiro penal, pero el arquero de la visita pudo contener.

Por último, el lunes Regatas volvió al triunfo luego de dos derrotas. Los dirigidos por Faicht vencieron 5-2 a Rosario Central y se aseguraron virtualmente el primer lugar en la fase regular, a pesar de que quedan por disputarse aún casi cuatro jornadas -tres fechas sumadas a los postergados de esta undécima-.

Gonzalo Paglia anotó un doblete, mientras que los restantes goles del puntero fueron obra de Bruno Guarnaschelli, Ramiro Pozzi y Juan Pablo Nieto. Los goles de Osia y Ferreyra no alcanzaron para el conjunto auriazul, que con once puntos por ahora no le alcanza para acceder a los play-off.

Restan disputarse Provincial vs. Rowing, Aurora vs. Echesortu, Nautico vs. Jockey y el clásico entre Sirio y Unión Sionista.

Torneo de Ascenso

Fue una jornada de partidos con una gran paridad y un elevado monto de goles convertidos. Un claro ejemplo fue el empate 8-8 entre Italiano y Central Córdoba, que tuvo como figuras a Ballachino y Araut, con tres goles para el Tano y el Charrúa, respectivamente.

La delantera en el tanteador cambió de manos constantemente: Italiano llegó a adelantarse cuatro veces mientras que Central Córdoba lo hizo en tres oportunidades, pero finalmente ambos repartieron puntos.

Otro empate con una alta carga de emotividad fue el de Parquefield y Federal por 7-7. Giménez anotó en cuatro ocasiones para el cuadro vestido de rojo, mientras que Parquefield tuvo a un Colonese inspirado marcando tres anotaciones.

Dos que pudieron romper una paridad que parecía instalarse fueron Horizonte “B”, que venció 7-6 como local a Latinoamérica, y Unión Sionista “B”, que se impuso 9-8 a Libertad en un partidazo.

Sin embargo, el partido destacado se dio en calle Italia al 900 entre el escolta y el líder. El Luchador venció a domicilio por 9-6 a Argentino Sirio “B” y de esta forma estiró su diferencia a siete unidades, en una tabla de posiciones que tiene como principal protagonista al equipo de calle Lima. Pesaresi fue clave para este triunfo con cuatro anotaciones, Amame anotó dos, al igual que Sanz, y Baetti cerró la victoria.

Se viene la Copa Argentina para los rosarinos

La AFA anunció fechas para la Copa Argentina de futsal y confirmó además un cupo para el campeón en la próxima Copa Libertadores de la disciplina.

La Asociación Rosarina de Fútbol será nuevamente el organismo del interior del país con mayor cantidad de clubes que lo representen, con doce equipos rosarinos participando en esta nueva edición. Como campeones ingresaron Unión Sionista (Clausura 2016), Newell’s (Torneo de Verano 2017), Remeros (Torneo de Ascenso 2016), Parquefield (Torneo Preparación 2016).

Completan la nómina por su puesto en la última acumulada Jockey Club, Regatas Rosario, Rosario Central, Echesortu, Unión Americana, Provincial y Rowing.

Queda por definir sólo un cupo, que se dirimirá con un desempate entre Náutico y Deportivo Unión Central. El club costero venció 4-3 como visitante en la ida, pero los de barrio Industrial demostraron que pese a estar en la Segunda División pueden dar la sorpresa y lograr la ansiada clasificación. El partido definitivo tendrá lugar hoy en Náutico.