Regatas, Newell’s, Unión Sionista, Jockey y Rowing, en los playoffs

Disputada la última jornada del Torneo Apertura de Futsal, ya son cinco los clubes que aseguraron su lugar en los playoffs. En esta semana se recuperan partidos postergados que definirán los tres cupos restantes de cara a los cruces que derivarán en el campeón.

Si hay un mérito que se le tiene que reconocer a la Asociación Rosarina de Fútbol en la organización de este Torneo Apertura de Futsal es el formato elegido para el certamen, que permitió que cada uno de los catorce equipos lleguen a la semana final jugando por algo.

El campeonato consta de una fase regular en la que todos los equipos se enfrentan entre sí, para que luego los ocho mejores clasifiquen a playoff y definan al campeón a través de duelos a eliminación directa de ida y vuelta.

De esta forma, en la recta final de la primera fase del torneo, los mejores posicionados se esforzaron por terminar en un puesto más elevado que les de ventaja en la fase final (la posibilidad de enfrentarse a rivales peor ubicados y definir en condición de local); mientras que los equipos de la zona media y baja de la tabla lucharon por conseguir un cupo en playoff.

El último fin de semana se disputó casi en su totalidad la decimotercera y última fecha, que confirmó las clasificaciones de Regatas, Newell’s, Unión Sionista, Jockey y Rowing a los playoffs. Los tres cupos restantes se decidirán en los próximos días, cuando se recuperen ocho duelos que debieron ser postergados a lo largo del año.

Horizonte, Sirio, Echesortu, Provincial, Central, Náutico, Remeros y Unión Americana corren con chances, siendo Nueva Aurora el único que ya se despidió de la posibilidad de ubicarse entre los ocho primeros.

Con respecto a la fecha 13, el campeón del último Clausura Unión Sionista venció 4-1 a Náutico, con goles de Martín Solzi, Guido Guelman, Leandro Leviton y Kevin Garmizo.

Por su parte, Aurora -que ocupa la última posición- se dio el gusto y venció 3-0 a Remeros Alberdi, un triunfo que puede ser vital a futuro en la lucha por la permanencia en Primera División. Kessel, Santa Clara y Alonso marcaron para el rojiblanco.

El que también festejó y subió posiciones es Argentino Sirio, que se impuso 4-3 a Rowing el último sábado. El tricolor marcha ahora en la séptima posición, y debe aún recuperar el pendiente ante Unión Sionista, su clásico rival.

Por último, Provincial dio una fuerte muestra de carácter en el Parque Independencia: caía 3-0 ante Newell’s, lo empató en los minutos finales y casi se queda con los tres puntos en el último suspiro.

Los partidos que deben recuperarse esta semana son: Remeros vs. Usar, Provincial vs. Usar, Náutico vs. Jockey, Sirio vs. Usar, U. Americana vs. Central, Horizonte vs. Jockey, Regatas vs. Echesortu, Usar vs. Unión Americana.

Ya están clasificados: Regatas (27 puntos), Newell’s (21), Usar (20), Jockey (19) y Rowing (19)

En tanto, buscarán las últimas tres plazas: Horizonte (17 puntos-12 jugados), Sirio (17-12), Echesortu (16-12), Provincial (14-12), Central (14-12), Náutico (14-12), Remeros (13-12), Unión Americana (12-11). Ya sin chances Aurora, con 10 unidades.

Todo el Ascenso

El Luchador goleó 7-1 a Libertad y sigue venciendo a cuanto rival se le cruza: en trece fechas perdió apenas un partido y derrotó a los otros doce adversarios. Un verdadero equipo para temer.

Sus principales perseguidores, sin embargo, también sumaron de a tres: Italiano venció 5-4 a Latinoamérica, Sirio “B” por 9-5 a Unión Central, Parquefield 9-2 a ACJ y Talleres 6-2 a Federal.

En otros partidos, Central Córdoba venció 5-3 como visitante a Teléfonos y se aleja de los últimos lugares, Banco derrotó 4-1 a Provincial y Horizonte “B” derrotó 5-1 a Sagrado Corazón.

Empate clásico entre las chicas

En el colegio Boneo y a puertas cerradas, se enfrentaron por primera vez canallas y leprosas en el futsal femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol. El resultado final fue 1-1, con goles de Virginia Gómez para Central y María Eugenia Ramírez, goleadora del torneo, para Newell’s.

Ambos equipos se ubican en zona de clasificación a la próxima Copa Argentina, que incluirá una modalidad de futsal, tanto para la rama masculina (participarán doce conjuntos de nuestra ciudad) como femenina (son ocho los que accederán).

Quien aprovechó este resultado para tomar la punta del torneo es Deportivo Unión Central, que goleó 15-0 y redondea un gran Apertura, con su figura Dora Durán como una de las máximas responsables. Horizonte derrotó 7-3 a Tiro Suizo y también ocupa el primer lugar con 34 unidades, mientras que Newell’s y Libanesa corren detrás con 33 y 30 puntos respectivamente.