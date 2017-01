Recorte en Pami: “El gobierno se burla de los jubilados”

Después del anuncio del gobierno nacional de un recorte en la entrega de medicamentos gratuitos a partir de una revisión de las condiciones económicas de los afiliados a Pami, la Mesa Coordinadora de Jubilados se reunió ayer en Buenos Aires. Ernesto Sosa, representante de la filial de Rosario, sostuvo que el gobierno se burla de los jubilados: “Cobramos 5.200 pesos y encima nos van a sacar los medicamentos. El jubilado que tiene una prepaga, se la paga un familiar porque el servicio de Pami es pésimo. Aportamos a este país 30 o 40 años y cuando llega el momento del disfrute somos castigados en vez de premiados”. En contraposición, la directora ejecutiva del Pami Rosario, Milva Sánchez, habló de “excluir las avivadas” y sostuvo que “algunos hasta le dan medicación al perro con lo que sacan de Pami”.

El viernes pasado el gobierno nacional anunció un nuevo ajuste que afecta a los jubilados del Pami. A través de la Disposición Conjunta 0005-17, estableció que sólo se les otorgará el subsidio social a aquellos que cobren menos o el equivalente a 1,5 haberes previsionales mínimos (8491,7 pesos mensuales). Además, quedarán excluidos dos grupos importantes de la clase media: quienes cuenten además con una prepaga y los que tengan un vehículo con una antigüedad menor a 10 años (a menos que tengan un certificado de discapacidad). Tampoco podrán recibir medicamentos gratis los aquellos que posean más de una propiedad, o embarcaciones y aeronaves. Con esta medida, el Estado dejará de invertir 1.600 millones de pesos en medicamentos para jubilados.

Alarmados por el anuncio, ayer por la tarde se reunieron en Buenos Aires los representantes de la Mesa Coordinadora de Jubilados. En diálogo con El Ciudadano, Ernesto Sosa sostuvo que prontamente realizarán una comunicación e iniciarán medidas de protesta en reclamo de dos temas troncales: el recorte en medicamentos y el haber jubilatorio, que hoy no cumple con el salario mínimo vital y móvil. “Hoy ni siquiera se cumple lo que dice la Constitución y que establece que el haber del jubilado tiene que ser el sustituto del salario. Es decir, hoy tiene que ser de 8.060 pesos como mínimo”, sostuvo Sosa.

En relación al recorte en la entrega de medicamentos gratuitos, Sosa afirmó que al jubilado que tiene una prepaga “se la paga un familiar por la mala atención de Pami”. En este sentido, disparó: “Los jubilados no tendrían prepaga si contaran con la atención que requiere una persona mayor y que debería ser de excelencia”.

Además, Sosa declaró: “Lo que anuncian en relación a la propiedad de aviones y autos es una bomba de humo para ver si con eso se hacen más simpáticos con la gente y aplican este ajuste sin reclamos”.

Para Sosa, la medida no fue una sorpresa: “Este gobierno se presentó como dialoguista pero hace más de un año que venimos pidiendo una reunión con Carlos Regazzoni y Emilio Basavilbaso –titulares del Pami y la Ansés respectivamente– y nunca nos recibieron”. De esta manera, el representante de los jubilados sostuvo que la posición de la Mesa será resistir la medida “en absoluto”.

“Excluir las avivadas”

En declaración a medios locales, la directora ejecutiva del Pami Rosario, Milva Sánchez, sostuvo que el recorte será puesto en marcha el 26 de enero próximo. Según explicó, la decisión se tomó tras cruzar datos y constatar que “existen beneficiarios de estos subsidios que poseen bienes suntuarios”. La funcionaria afirmó que se someterá cada caso a auditoría cuando el titular del beneficio se presente para renovarlo.

De esta manera, Sánchez dijo que la intención de dar de baja a los que no cumplan con determinados requisitos es la de “excluir las avivadas”. Aludiendo al “comentario en off de dos o tres farmacéuticos”, la funcionaria disparó que “algunos hasta le dan medicación al perro con lo que sacan de Pami”. Sin citar los datos que avalan esta afirmación, Sánchez agregó: “Yo lo sé porque varios farmacéuticos me dijeron: «Mire doctora que le están dando medicación a los animales porque ustedes no tienen control»”.