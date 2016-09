Rechazan “presión” contra juez Rafecas

Dirigentes políticos y destacados juristas rechazaron ayer la solicitada publicada en los diarios porteños en la que un grupo de dirigentes de la comunidad judía y personalidades de distintos ámbitos piden la remoción del juez federal Daniel Rafecas. Afirmaron que se trata de una “persecución” y lanzaron una campaña de respaldo al magistrado.

El repudio a la solicitada provino de dirigentes del kirchnerismo, pero también del macrismo: “La destitución de los jueces se pide en el Consejo de la Magistratura y no por los diarios”, afirmó el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo.

También el fiscal federal Federico Delgado se sorprendió porque “nunca” había visto una solicitada como la publicada ayer en los principales matutinos porteños en la que, con la firma de 315 empresarios, periodistas, intelectuales y dirigentes, se pide la remoción de Rafecas por haber desestimado por ausencia de pruebas la denuncia del ex fiscal Nisman contra la ex presidenta CFK por presunto encubrimiento del atentado a la Amia.

En el kirchnerismo, la solicitada produjo el rechazo del ex juez de la Corte Raúl Zaffaroni; del ex jefe de Gobierno porteño Aníbal Ibarra; del ex ministro de Defensa Agustín Rossi y de la ex legisladora porteña Gabriela Cerruti.

Varios adhirieron a una petición que impulsó el ex director ejecutivo de la Daia Jorge Elbaum en el sitio Change.org, en solidaridad con Rafecas.

“La persecución al juez Rafecas está motorizada por el diputado Waldo Wolff, ex vicepresidente de la Daia, responsable de ensuciar la conducta proba de un juez de la Nación. Los ciudadanos que buscamos una justicia independiente de los intereses corporativos y ajenos a las presiones geopolíticas, repudiamos la ofensiva desatada contra funcionarios que no claudican, y permanecen fieles a la verdad y a los intereses de la Nación”, reza la petición.

El ex ministro Rossi advirtió por su parte que se trató de “un insólito pedido de destitución” y recordó que se trata del mismo magistrado que firmó una resolución “declarando de lesa humanidad la causa Papel Prensa”.

“Ha llegado la hora de la apertura del trascendente caso, sofocado en su inicio por el juez Rafecas y los magistrados que acompañaron su intolerable parcialidad”, por eso “apoyamos con fervor los esfuerzos que hoy se realizan para la apertura de la causa iniciada con la denuncia del doctor Nisman”, sostiene la polémica solicitada.

Sus firmantes acusan “reiterados ejemplos de parcialidad y mal desempeño del juez Rafecas”, por lo cual exigen “su inmediata remoción”.

Además de familiares de víctimas del atentado a la Amia, firmaron la solicitada los diputados Elisa Carrió y Wolff, de Cambiemos; los ex ministros Graciela Fernández Meijide, Nicolás Gallo, Horacio Jaunarena, Juan Llach y Jesús Rodríguez; la ex vicejefa de Gobierno porteña Cecilia Felgueras y el ex diputado provincial Héctor Toty Flores.

También lo hicieron los escritores Marcos Aguinis, Federico Andahazi, Silvia Plager, Abel Posse, Julián Schvindlerman y Sergio Sinay; el analista político Sergio Berensztein; el filósofo Santiago Kovadloff; y los periodistas Daniel Berliner, Román Lejtman, Alfredo Leuco, Gabriel Levinas, Marcelo Longobardi, Fanny Mandelbaum, Daniel Muchnik, Martha Wolff y la española Pilar Rahola.

Comentarios