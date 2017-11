Rechazan el pedido de probation presentado por Gustavo Cordera

El juez federal Rodolfo Canicoba Corral rechazó hoy el pedido de probation presentado por el cantante Gustavo Cordera, acusado por incitación a la violencia, al asegurar que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”.

El colectivo #NiUnaMenos consideró que la propuesta del músico Gustavo Cordera, de suspender el juicio que enfrenta por “incitación a la violencia colectiva” a cambio de brindar recitales benéficos y asistir a un taller de violencia de género, “carece de perspectiva de género”, al tiempo que estimó que “la justicia penal no es una herramienta útil” para estos casos.

“Siempre tuvimos una posición crítica respecto al uso del derecho penal para resolver cuestiones como ésta, porque si bien repudiamos los dichos de Cordera, llegamos a este punto en el cual es irrazonable meter presa a una persona por sus dichos y hay que buscar una resolución alternativa”, dijo a Télam Sabrina Cartabia, abogada y referente de #NiUnaMenos.

El músico ofreció ante la Justicia realizar dos recitales a beneficio de instituciones y un taller de violencia de género, a cambio de una suspensión del juicio que enfrenta por “incitación a la violencia colectiva”, a raíz de sus dichos acerca de que “hay mujeres que necesitan ser violadas para tener sexo”.

El pedido fue avalado por el fiscal del caso Ramiro Gonzalez, que además estableció como condición que esos dos recitales fueran organizados junto con el colectivo feminista #NiUnaMenos.

“Como no es razonable pedir que llegue a juicio oral, la persona presenta una propuesta, que originalmente eran recitales a beneficio y que nos habla mucho de quién es Cordera porque eligió el (Hospital) Garrahan y la ex Casa Cuna, que son importantes pero no están directamente ligadas a los derechos y dignidad de las mujeres”, agregó.

“No me conforma. Si vamos a pensar que hizo algo lesivo hacia las mujeres, ¿nos repara que haga dos recitales ahí? ¿Y que haga el curso de género que dice que va a hacer en Uruguay porque no vive en Argentina?”, señaló.

Además, se refirió a la decisión unilateral de la fiscalía que estableció como condición que esos dos recitales fueran organizados junto con el colectivo feminista #NiUnaMenos.

Cartabia aseguró que Cordera “jamás se comunicó con nosotras a ver qué pensábamos y ahí hay un juego interesante y más global que tiene que ver con a quién le estamos pidiendo que gestione estos conflictos: a un poder judicial que no tiene perspectiva de género ni creatividad para resolver estos conflictos sociales”.

La dirigente sugirió a modo de ejemplo como sanción que cordera “modifique las letras de sus canciones”.

En tanto, Osvaldo Catini, dueño del teatro Rosini de Bahía Blanca, donde Cordera iba a actuar el próximo 17 de noviembre, anunció hoy que suspendía la presentación luego del reclamo de distintas agrupaciones feministas.

“Hablé con la persona que me hizo la seña de alquiler para el teatro y le dije que no va”.

Me puse ayer al tanto porque hago muchos alquileres al año y al enterarme que iba Cordera tomé la decisión de devolver la seña”, dijo Catini a Radio La Brújula de Bahía Blanca.