Realizarán en Rosario una gran encuesta a ciclistas

Perfil Ciclista es un proyecto latinoamericano para conocer qué piensan, hacen y cómo es la circulación en bicicletas en los grandes centros urbanos. El municipio, el Instituto del Transporte de la UNR y varias organizaciones locales (entre ellas, la Red Rosario en Bici, la ONG Soluciones Tecnológicas Sustentables y la Fundación El Desafío) se hicieron eco de la iniciativa y realizarán en la ciudad una encuesta que también se replicará en otras 11 localidades del país.

Los organizadores están invitando a quienes quieran participar del trabajo. La cita es el próximo lunes a las 18 en el Instituto de Mecánica Aplicada (Imae) de la Ciudad Universitaria, en Riobamba y Beruti. Allí se capacitará sobre la metodología y cómo se llevará adelante la encuesta.

“Buscamos a 50 colaboradores para realizar las encuestas en 20 puntos de la ciudad. Con esta investigación queremos contribuir al debate del uso de la bicicleta como medio de movilidad en la ciudad. Es una buena oportunidad para que la sociedad, el sector público y la academia aportemos al desarrollo de acciones para mejorar el uso de la bicicleta, a través de la recolección de datos y la visibilización de los ciclistas”, contó Pablo Forlatini, uno de los miembros de la Red Rosario en Bici.

Forlatini relató que la investigación se realizará en el marco de una iniciativa que desarrolló una ONG de Brasil hace dos años para conocer con qué frecuencia se usa en ese país la bicicleta, por qué y en qué barrios de las grandes ciudades, entre otras cuestiones.

Muchos de los problemas que se generan en la calle por la mala convivencia entre bicicletas, peatones y autos surgen al no cumplirse las normas de tránsito. ¿Quién no vio a un peatón cruzando una calle con el semáforo en rojo, una moto circulando por el carril de un colectivo, un vehículo no respetando a una bicicleta o una bici circulando por una calle muy estrecha?

“Queremos saber qué es lo que motiva a los ciclistas para andar en dos ruedas con más frecuencia. También para poder usarla en forma segura y que no tenga que infringir las reglas de tránsito. Por ejemplo, en muchos casos, hay ciudades que no están bien diseñadas para que puedan transitar en forma segura. Está demostrado que al mejorar la infraestructura, el ciclista transita mejor por las calles y además busca una buena convivencia con otros actores del tránsito”, detalló Forlatini.

Y agregó: “Las intersecciones tienen que ser seguras para todos. Muchas veces los ciclistas se adelantan en un semáforo en rojo para no quedar atrapados entre dos autos cuando salen. A veces los ciclistas son irrespetuosos con las normas de tránsito pero hay que entender las motivaciones que generan eso”.

Para poder inscribirse y colaborar con la encuesta hay que contactarse a través de Facebook o Instagram con la red Rosario en Bici.

Baches en la calle

Desde la web de la red Rosario en Bici vienen pidiendo desde hace tiempo información a ciclistas sobre baches y pozos que existen en las ciclovías para luego entregar esa información a las autoridades municipales.

Es un trabajo de colaboración con el Ejecutivo para que los inconvenientes se puedan solucionar en forma rápida.

En este sentido, remarcaron que “varias obras públicas empeoraron el estado de las ciclovías, como calle Alem, que se repavimentó a excepción del ancho destinado a las bicis”.

Además, detallaron que la lluvia suele ser otro de los factores que empeora el estado de las calles. Algo que hoy se observa en Uriburu y Francia, según dijeron desde la organización que pugna por el derecho de los ciclistas.