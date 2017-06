Raviolada en Derecho en reclamo por el comedor universitario

El Centro de Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) llevará a cabo este martes 13, a partir de las 12, una raviolada en el patio de la entidad, para reclamar por la apertura de un comedor universitario.

La actividad está organizada por todas las agrupaciones estudiantiles que conforman el Centro, con el principal objetivo de seguir reclamando por un comedor universitario en la facultad de derecho por “los estudiantes nos encontramos en una situación de desventaja con el resto de las facultades de la UNR”, sostuvieron desde el Centro de Estudiantes.

“La Facultad de Derecho cuenta con un bar privado, que no satisface las necesidades de los estudiantes, que no cuenta con un menú estudiantil de calidad y con precios que no son accesibles”, precisaron los organizadores.

Desde el Centro argumentan el reclamo indicando que son muchos los estudiantes que tienen que desayunar, almorzar, merendar muchos días de la semana dentro del establecimiento educativo por tener horas libres entre las cursadas.

“Por todo esto desde el Centro de Estudiantes entendimos que la única forma de poder visibilizar está problemática y renovar el compromiso de todas las agrupaciones que firmamos el Programa Político en el 2015 donde solicitábamos la incorporación a la red de Comedores Universitarios, es con la unión de todas las fuerzas para hacer aún más legítimo este reclamo”, remarcaron.

“La raviolada consiste en un almuerzo donde se van a servir aproximadamente 250 platos de ravioles con salsa, que incluye pan, fruta y un vaso de jugo, para todos los estudiantes de la facultad de derecho, a un precio realmente accesible: 20$ (igual que en los comedores Universitarios). Queremos demostrar que un menú de calidad, nutritivo y económico es posible”, finalizaron.