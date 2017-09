Rapallini: “Debería haber cobrado penal y asumo el error”

Fernando Rapallini reconoció su error. El árbitro del partido copero del miércoles pasado en Mendoza, no dudó en aceptar que “tendría que haber cobrado penal” en la jugada en que el volante Pablo Pérez desvió con la mano, dentro del área, un remate frontal de Gustavo Colman.

“No es que vi mal y no la quise cobrar, fue una jugada muy rápida; pero viéndola por televisión, desde otro ángulo, me doy cuenta de que tendría que haber cobrado penal, por eso asumo el error y me hago cargo”, señaló Rapallini en un programa radial deportivo que se emite por FM Uno (103,1) en Buenos Aires.

Además de aceptar su equivocación, Rapallini habló del particular clima que se vive en los duelos entre canallas y xeneizes tras aquel grueso error que cometió Diego Ceballos en la final de la Copa Argentina 2015. Y también se quejó de que, en el momento del incidente, nadie se preocupara por la situación de Juan Pablo Belatti, el asistente número dos del partido del miércoles, quien recibió un proyectil en su cabeza cerca del final del encuentro.

“Da la sensación que, después de lo que pasó en aquella final entre estos equipos en 2015, la prensa tiene un morbo exacerbado por los partidos entre Boca y Central; parece que se juega algo más que un partido de fútbol, pero era un juego de octavos de final, y me pareció que se vivió un clima demasiado especial más allá de que era un juego eliminatorio”, explicó Rapallini, recordando aquel escandaloso arbitraje de Diego Ceballos en la final de la Copa en 2015, cuando sancionó un penal a favor de Boca tras una falta que había sido cometida, claramente, fuera del área por Paulo Ferrari en perjuicio de Gino Peruzzi.

“Lo que pasó, pasó, lamentablemente es así, hubo un error de la terna arbitral de aquel partido, pero parece que hay una condena de por vida, y no debería ser así; se ven muchos fantasmas y eso hace más difícil nuestra tarea”, planteó Rapallini.

Autocrítica

Y luego realizó la autocrítica por no haber cobrado el penal que cometió Pablo Pérez el último miércoles en Mendoza. “Después de verla por televisión, asumo el error, pero en la cancha, me tapa el mismo Pablo Pérez, intuyo que extiende el brazo, pero no puedo ver si lo hace para taparse la cara”, reconoció el juez internacional. Y agregó: “Esto es muy rápido, fue un remate a 10 metros de distancia con 7 jugadores adelante y creí que se había tapado la cara”.

Rapallini dejó claro también que “no es que vi mal y no la quise cobrar, fue una jugada muy rápida, pero viéndola desde otro ángulo, me doy cuenta de que tendría que haber cobrado penal; por eso asumo el error y me hago cargo”. Y de inmediato advirtió: “Esta es una jugada para revisarla con la tecnología antes de patear el córner, es una jugada ejemplo para que la revisen, y me digan que fue penal porque desde mi lugar no la puedo ver, y no puedo cobrar algo que no estoy seguro que sucedió”.

Más tarde, Rapallini aceptó: “El primer perjudicado al cometer una equivocación como esta soy yo; y se lo dije a Ruben cuando charlamos sobre la jugada antes de que empezara el segundo tiempo, nadie se perjudica más que yo”.

Por último, Rapallini habló del incidente que se produjo sobre el final del encuentro, cuando el asistente Juan Pablo Belatti recibió el impacto de un proyectil, lanzado desde la tribuna de Boca, en su cabeza. Y se lamentó por el proceder de los jugadores, que trataron de sacar provecho de la situación para cada uno de sus equipos. “Nadie le preguntó a Juampi (Belatti) si estaba bien o si estaba mal, unos querían que lo siga, y otros que lo suspenda; sólo les interesaba sacar provecho de la situación, y eso me dolió mucho”, planteó el árbitro platense. “En ese momento asumí la responsabilidad, si Belatti no podía seguir, lo suspendía; pero lo atendió el médico de Boca, y él me dijo que lo quería seguir, reforzaron la zona con un control policial y lo seguimos hasta el final sin problemas”, completó.