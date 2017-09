Randazzo disparó contra Cristina: “Percibís que podés perder”

El candidato a senador del Frente Justicialista por la provincia de Buenos Aires, Florencio Randazzo, rechazó hoy la propuesta de su rival de Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, al señalar que no comparte “que haya una sola opción opositora y que justo sea” su boleta, al tiempo que sostuvo que la ex presidenta busca alternativas ya que “percibe” que puede “perder en octubre”.

Randazzo respondió en duros términos a la carta abierta con la que la expresidenta había convocado al “conjunto de todas las sensibilidades opositoras” a respaldarla en los comicios generales de octubre para ponerle un “límite” al “gran ajuste” del gobierno de Mauricio Macri, un planteo que ratificó este martes durante una recorrida de campaña por el conurbano bonaerense.

“No compartimos que haya una sola opción opositora y que justo sea la que te lleva como candidata”, sentenció el candidato del Frente Justicialista mediante una carta publicada en su cuenta de Facebook, donde se permite tutear a su rival y la responsabiliza por la “fragmentación” de la oposición.

En su publicación, el ex ministro de Transporte señaló que decidió contestar la carta de la ex presidenta “para evitar que algún ciudadano desprevenido caiga en la trampa de la polarización” y dijo, al respecto, que tanto ella como el presidente Mauricio Macri “juegan el mismo juego”.

“El GRAN ajuste, como lo llamás, ya lo vienen sufriendo los argentinos. Sólo es posible porque Macri es Presidente. Y Macri es Presidente como consecuencia de una estrategia electoral ideada por vos”, señaló Randazzo en la nota y agregó: “Pero hagamos una cosa, no miremos para atrás”.

El candidato justicialista continuó: “Si miramos el presente, es cierto que la oposición está fragmentada. Pero lo está también por tu propia responsabilidad. Nosotros queríamos que a los candidatos los eligiera el conjunto de la sociedad, y no los dirigentes”.

“Pero como dijo alguien muy cercano a vos, ´Cristina no puede competir contra su empleado´, que vendría a ser yo. Y por eso te fuiste del peronismo, creaste un partido llamado Unidad Ciudadana, y evitaste las Primarias. Entonces pregunto: ¿Quién fragmentó a la oposición?”, arremetió.

“Ahora decís que hay que juntar los votos de toda la oposición ´porque hay que frenar a Macri´, planteás. O tal vez porque percibís que podés perder en octubre…”, agregó el candidato a senador, al tiempo que advirtió que pedirle al “más de medio millón de bonaerenses” que votó a Cumplir que ahora vote otra opción “sería estafar la confianza que depositaron” en él.

Tras asegurar que su espacio es opositor y que siente “una enorme impotencia”, Randazzo advirtió: “No hay que mentirle a la gente, Cristina. Ni vos, ni nosotros, ni nadie le puede poner un freno a Macri desde una banca, porque Macri es el presidente de los argentinos hasta 2019. Va a seguir gobernando, aunque no nos guste. Así es la democracia”.

En este sentido, indicó que “se le podrán poner algunos límites” al Gobierno y que “cuando se trate de defender a los que menos tienen, a los trabajadores, a los jubilados”, probablemente los legisladores opositores que ingresen al Congreso se “encontrarán en la misma vereda”.

Con ironía, Randazzo sostuvo que su espacio coincide con Cristina Kirchner en que “estas elecciones no son la segunda vuelta de 2015” y que “por eso no hay necesidad de elegir entre dos opciones”, tras lo cual remató que la oposición que encarna la ex presidenta “viene perdiendo votos sistemáticamente” y recordó “que se perdieron las elecciones en 2013 y en 2015”.

“En definitiva, no compartimos que haya una sola opción opositora, y que justo sea la que te lleva como candidata. No es arrogancia, ni soberbia , decís en la carta. Extraña humildad la tuya…”, continuó el candidato al Senado.

“Hicimos lo imposible para que el peronismo llegue unido y legitimado por la elección Primaria a octubre. Pero hubo alguien que lo impidió y terminó siendo funcional a Macri. Y no fuimos nosotros”, concluyó el ex ministro.

Más temprano, el jefe de campaña del Frente Justicialista, Alberto Fernández, lamentó que la líder de Unidad Ciudadana “advierta ahora lo que significó su gesto de soberbia” y, en línea con lo dicho por Randazzo, agregó: “Nos cansamos de pedirle a Cristina que vaya a las Paso y no quiso. Dividió el espacio opositor con esa actitud”.

Fernández, ex jefe de Gabinete de Néstor y Cristina Kirchner, consideró en declaraciones radiales que la ex mandataria “hizo todo lo necesario para que Macri retuviera el poder” y sostuvo: “Hay que respetar al votante de Florencio, es un votante muy enojado con Cristina y no creo que ahora la vea con simpatía”.