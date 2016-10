Radagast presentará su nuevo show

Lo absurdo y desopilante se conjugan en el espectáculo que esta noche, desde las 21.30, presentará Agustín Aristarán, más conocido como Radagast, en el Teatro Mateo Booz (San Lorenzo 2243).

De regreso en Rosario y en el marco de una gira por escenarios del país, el artista, que se describe como “un payaso desfachatado, idealista y creador de mundos”, presentará su nueva obra en donde el canto dialoga con el baile, el stand up, la magia y la música.

Como indicó en diálogo con El Ciudadano, el unipersonal tiene que ver con sus experiencias de vida. Todo atravesado por su gracia: “El humor está presente todo el tiempo. Es adonde apunta el espectáculo porque si bien hay magia, clown y stand up, de lo que se trata es de una comedia”.

Sobre la forma de producir sus obras, que fueron vistas por miles de espectadores en todo el país, dijo que va saliendo de lo lúdico: “Juego, experimento y voy montando en función de la estructura del juego”, apuntó el mago, músico y comediante.

Con un gran crecimiento en la red social Instagram (con más de 180 mil seguidores), fue convocado por Telefé para ser parte del proyecto de formación de artistas del canal, logrando algunas participaciones televisivas: entre ellas, la sitcom Loco x vos, Uplay y Polémica en el bar.

“Siempre aspiré a trabajar en teatro, que la gente venga a verme, que ése sea mi universo. Hace tiempo vengo haciendo esto pero a través del impulso que tomé en las redes sociales pude salir a jugar a otros lugares y que me conozca más gente”, contó Radagast y destacó que gracias a esa visibilidad sumó público que fue variando: “Instagram me permitió llegar a un público específico; las redes te permiten llegar a un lugar único”, opinó.

Rosario es una de esas ciudades en las que sembró su fama desde el escenario pero también desde el terreno de las redes, donde todo es planetario y no asume fronteras posibles.

“Para mí, Instagram es como un mini televisor donde la gente va haciendo zapping pasando por las páginas de aquellos a los que les gusta seguir cuando está en sus momentos de ocio”.

—Muchos te identifican como alguien que hace stand up aunque no es tan así. ¿Por qué creés que sucede esto?

—“Stand up” es una palabra que está muy de moda y ahora a todo lo que es comedia se le llama de esa forma pero, hay que decirlo, no es así. El stand up tiene una estructura, una forma de escribirse y una forma de interpretarse propia. Dentro de mi espectáculo está el género de stand up porque tiene muchas partes pero son bien diferenciables unas de otras.

Del under a la masividad

Oriundo de Bahía Blanca, de adolescente, Agustín Aristarán viajó a Buenos Aires donde encontró su voz en la actuación, la comedia y la magia y, allí, consolidó su personaje Radagast. A lo largo de su carrera, fue materializando su evolución en diferentes espectáculos teatrales de autoría propia que lo llevaron a recorrer escenarios de España, Estados Unidos y diversos países de Latinoamérica. En Buenos Aires, trabajó en los teatros más under de la comedia porteña pero también en los comerciales y, en 2013, brilló en el porteño teatro Maipo con su obra Radagast contra los delfines.