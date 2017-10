Racing apunta a Valenzuela

Newell’s atraviesa una gran crisis económica. Los dirigentes lo saben, el juez Fabián Bellizia también, y los números no hacen más que ratificarlo a diario. Y ese desfasaje con el dinero parece encontrar una solución a corto plazo: la venta de uno o dos jugadores.

En ese sentido, en la charla que mantuvo durante la semana Bellizia junto a varios directivos en el club coincidieron que “hay que vender”. Y más que un deseo empieza a ser una orden del magistrado, que entiende que es la única manera de compensar el déficit mensual de unos 4 millones de pesos que tiene Newell’s.

¿A quién vender? Esa es la gran pregunta, ya que la Lepra no tiene un plantel muy jerarquizado. Y la realidad es que la mayoría de los jugadores potencialmente transferibles son juveniles y su cotización no es tan alta como para imaginar que con una venta está todo solucionado.

Y más allá de los deseos, hay dos nombres que aparecen como los mayores candidatos a ser transferidos en el próximo receso: Milton Valenzuela y Franco Escobar.

Valenzuela ya estuvo cerca de ser transferido en el receso, cuando se interesaron River, Racing y también algún club del exterior. En todos los casos, la oferta era por un porcentaje del pase y rondaba los 700 u 800 mil dólares.

Y más allá de que en este inicio de torneo el juvenil lateral no tuvo un buen rendimiento, en las últimas horas hubo un nuevo sondeo a la dirigencia de parte de Racing.

El club de Avellaneda perdió por una lesión de ligamento cruzado a Leandro Grimi, y si bien tiene a Lucas Orban, Diego Cocca volvió a sugerirle a la dirigencia que hagan un intento por Valenzuela. Y ayer hubo un llamado de un directivo racinguista a un par leproso para reflotar aquella negociación que quedó trunca en el último receso.

En julio, Racing ofreció 750 mil dólares por el 70 por ciento del pase del futbolista de 19 años. Y si bien la dirigencia en algún momento analizó aceptar la oferta, el propio jugador y su representante optaron por quedarse en el Parque, ya que analizaron que siendo titular y con un buen rendimiento, en junio del próximo año las ofertas podía ser más atractivas.

Habrá que ver si esta vez la decisión del jugador y su entorno es similar, ya que tanto el club como el juez Bellizia difícilmente duden en transferirlo si la oferta es similar a la de julio. Lo que está claro es que Racing se lo quiere llevar ahora, incluso en Avellaneda no descartan presentar la carpeta de la lesión de Grimi (tiene para 8 meses) y así tener habilitado un cupo más.

El otro nombre que aparece con chances de emigrar es Franco Escobar. El lateral derecho no tiene minutos en cancha y su deseo es emigrar. Y como su vínculo concluye el 30 de junio del próximo año, desde la dirigencia no se opondrían a una venta, ya que si no renueva su vínculo podría quedar libre.

Oficial no hay nada. Hubo sondeos de Atlanta United, donde dirige Gerardo Martino, y no hay que descartar el interés de algún otro club de la MLS. Y difícilmente haya alguna oferta antes de diciembre.

En la lista de “vendibles” de la dirigencia también aparecen Nehuén Paz, Joaquín Torres y Braian Rivero, aunque en ninguno de los casos hubo alguna oferta o sondeo formal.

Lo cierto es que hay que vender. La soga económica cada día aprieta más y la necesidad de venta de julio ahora es obligación. Y Valenzuela es el primero en picar en punta a la hora de los interesados en llevarse algún futbolista leproso.

El bono sale a la venta

La crisis económica en el Parque obligó a la dirigencia a adelantar el bono “día del club” que tenía pensado para el mes de noviembre y como se adelantó el pasado sábado, se exigirá en el cotejo del domingo a las 11.05 ante Chacarita.

El bono obligatorio tendrá un valor de 200 pesos para aquellos que lo compren desde hoy y hasta el viernes 27 inclusive, y se incrementará a un valor de 250 pesos el sábado y el día del partido. Los puntos de venta serán la oficina de atención al socio de lunes a viernes de 8 a 20; y la tienda oficial zona sur, de lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Además los socios puede adquirirlo por el sitio boleteriavip.com.ar, donde se cargará directamente al carnet.

La idea de la dirigencia es recaudar una cifra cercana a los 5 millones de pesos, dinero que será destinado a terminar de pagarle el sueldo de septiembre a los empleados, y el remanente para la terminación de los vestuarios de reserva y hockey.