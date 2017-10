¿Quita de puntos para la Lepra?

La versión comenzó a correr en Buenos Aires a partir del miércoles a la noche y ayer volvió a resonar con fuerza: fuentes cercanas al Tribunal de Disciplina de AFA comenzaron a deslizar que Newell’s podría perder tres (o más) puntos a partir de irregularidades en cuanto a la presentación de las declaraciones juradas ante las nuevas reglamentaciones impuestas por la Superliga.

En el club del Parque Independencia se vieron sorprendidos por la noticia y aseguraron haber presentado en tiempo y forma la declaración jurada correspondiente a septiembre, cuyo plazo vencía a principios de este mes. “Se presentó la declaración jurada de agosto que nos solicitaron por carta y la de septiembre que vencía el 6 de octubre. No vemos por dónde puede estar el reclamo”, aseguró un alto directivo.

Además, en la directiva leprosa consideran que el acuerdo anterior estaba solucionado, luego de la reunión realizada en los tribunales rosarinos el mes pasado, cuando junto el titular de FAAA, Sergio Marchi, los representantes de Joel Amoroso y el juez Fabián Bellizia cancelaron la deuda que existía con Agremiados y el ex atacante de Olimpo se marchó a préstamo a Belgrano.

Cuando Agremiados liquidó el pago a los jugadores de Newell’s, cometió un error insólito, que derivó en que algunos futbolistas recibieran más dinero del que les correspondía. José Menchón, secretario leproso, confirmó los hechos: “Sí, así fue, como así también hay dos o tres jugadores que el dinero debería estar en Agremiados y que aún no se le ha pagado”.

Profundizando en el tema, el dirigente reveló, sin dar nombres, que únicamente un futbolista notificó el excedente. “Es cierto que un jugador del plantel actual al día siguiente de haber recibido los haberes vino y se presentó en el club para devolver el dinero de más”. “Corre por cuenta de cada individuo. Cada uno sabe en la vida como debe actuar y como debe desenvolverse”, sentenció Menchón.

¿Y sobre la quita de puntos? El secretario se mostró sorprendido. “Es una versión. Creíamos que eso ya estaba terminado, esperemos que no ocurra nada de eso y que sólo sea eso, una versión. La declaración jurada fue entregada fuera de término, pero Superliga la aceptó y estimamos que no quedó ningún resabio de todo eso. Preferimos basarnos en algo concreto, si llega algo al club, y tenemos que responder, lo haremos”, aseguró.

Empleados sin sueldos

Los empleados de Newell’s continúan en pie de guerra ante la falta de haberes atrasados. Mauro Litrenta, delegado de los trabajadores del club, habló ayer en el programa “Una Buena Tarde” que se emite por Radio Del Plata: “Hace tres días que no tenemos novedades ni comunicación con los dirigentes, es una incertidumbre total y no sabemos cuando se va a resolver”. “Nos deben todo septiembre”, sentenció el representante de los empleados leprosos.

“Al ser trabajadores de clase media o baja cuando se atrasan así a uno se le desequilibra todo y acomodarse es muy difícil. Desde hace un año hacia acá es siempre lo mismo”, enfatizó Litrenta, quien de todas maneras descartó una medida de fuerza…de momento. “Estamos tratando de promover la paz social dentro del club”, argumentó.

“Cambios no se notan con el juez Bellizia. Creo que se está manejando todo como antes. Esa intervención no veo que sea efectiva”, cerró.

El laboratorio del chocho

Comienza a darles pelota. En la jornada de hoy, el entrenador Juan Manuel Llop realizará la primera práctica de fútbol pensando en el duelo del próximo domingo 29 ante Chacarita en el Coloso Marcelo Bielsa, desde las 11.05 y por la 7ª fecha de la Superliga.

El mediocampista Brian Sarmiento no está al ciento por ciento en lo físico y si bien no hay una lesión que preocupe al cuerpo técnico que encabeza el Chocho, en la jornada del martes estuvo con una contractura. Y ayer entrenó, pero desde el entorno del DT no quisieron exigirlo demasiado. Por eso, no llamaría la atención que hoy en el ensayo no sea de la partida para preservarlo y no arriesgar algo mayor. Además, el entrenador leproso podría probar algunas variantes para ver si puede mejorar el funcionamiento ofensivo de su equipo, que no viene siendo el mejor ni el esperado por el propio Llop en lo que va del presente campeonato.

Un cambio que se dilucida es la vuelta al once titular de Braian Rivero en lugar de Jalil Elías, tras cumplir la suspensión por la tarjeta roja recibida en el duelo ante Godoy Cruz (0-0). Otra de las opciones que maneja el Chocho es la de formar una dupla ofensiva.

Una de las alternativas es el portugués Luis Leal y el uruguayo Mauro Guevgeozian juntos por primera vez. La otra es que al ex delantero de Temperley lo acompañe el talentoso juvenil Enzo Cabrera, debilidad del técnico. Es decir que podrían ser dos “tanques” en la delantera o una referencia de ataque y un mediapunta que se mueva por todo el frente para abastecer al “9”.

La zona izquierda del mediocampo también podría sufrir variantes, con el ingreso de Víctor Figueroa en lugar de Héctor Fertoli. Por último, la defensa sería retocada por el lado de Milton Valenzuela, quien no viene teniendo buenas actuaciones y podría dejarle su lugar a Franco Escobar, que ingresaría como marcador central y Nehuén Paz se movería al carril izquierdo.

Esto genera dudas, ya que con esta variante se deben mover varias piezas en un sector donde no viene funcionando tan mal, porque Newell’s apenas recibió cuatro goles en seis partidos.

A más de una semana para el duelo ante el Funebrero, el Chocho Llop analiza cambios y en la jornada de hoy podría comenzar a ensayarlos, buscando la mejor puesta a punto para ganarle al Tricolor en casa.