Quiosquero fue baleado en la zona sur dos veces en dos meses

En menos de dos meses, un quiosquero de 53 años fue víctima de dos ataques a balazos cerca de su comercio de la zona sur. Por el primero, ocurrido el 16 de diciembre pasado, un joven de 22 años conocido como Teletubi fue acusado este miércoles en una audiencia como el autor de la tentativa de homicidio que sufrió el comerciante al recibir un tiro en el abdomen. La imputativa se desarrolló ayer en el hospital Provincial debido a que el muchacho fue víctima de cuatro disparos el sábado pasado, a unos 100 metros de donde 48 horas después terminaría baleado de tres disparos por la espalda el comerciante. Por estos dos últimos ataques, que forman parte de la saga entre dos bandos que disputan territorio para el narcomenudeo y el liderazgo de la barra de Newell’s que se cobró veinte víctimas fatales el año pasado, no están identificados los autores.

En la instancia de este miércoles el juez Gonzalo López Quintana resolvió acusar formalmente a Ariel Sebastián Acosta, Teletubi, por tentativa de homicidio agravado, por el disparo en el abdomen que sufrió Sergio Domingo Omar C., de 53 años, el 16 de diciembre pasado cerca de su quiosco de Sánchez de Thompson 50 bis. El fiscal Luis Schiappa Pietra indicó en la audiencia que los testigos sindicaron como autor a Teletubi, quien desde su cama del Provincial negó ser el autor de los disparos.

El abogado defensor, Marcelo Piercecchi, indicó que espera la resolución de otras medidas solicitadas por la Fiscalía para que se compruebe o no la hipótesis de la autoría de su defendido. El letrado solicitó la prisión domiciliaria para su cliente, debido a que se recupera de los cuatros disparos que recibió el sábado pasado. Sin embargo, el magistrado no hizo lugar al pedido de la defensa y ordenó la prisión preventiva por el plazo de ley. Una vez que Teletubi reciba el alta médica será trasladado a la Unidad Penitenciaria N° 11 de Piñero, dispuso el juez.

En junio último, Teletubi había sido condenado en un juicio abreviado a un año y cuatro meses de prisión domiciliaria, por un ataque ocurrido a fines de abril, pero algunas semanas después le dictaron la rebeldía porque no se presentó a control y quedó como prófugo. El sábado pasado, el joven ingresó gravemente herido desde Sánchez de Thompson al 100 bis. El muchacho fue reconocido pese a que brindó otra identidad y quedó detenido debido a que el fiscal Schiappa Pietra había solicitado su captura por estar sindicado en el ataque de diciembre sobre el comerciante. Con respecto a la balacera de la que fue víctima, Teletubi indicó que no pudo reconocer a su atacante y los pesquisas no habían podido, al cierre de esta edición, identificarlo.

48 horas

El sábado balearon a Teletubi en Sánchez de Thompson del 100 bis, en el Fonavi de Parque del Mercado. Este ataque puso en alerta a los pesquisas debido a que el muchacho está sindicado como el jefe de los gatilleros de ese barrio, los cuales llevan una década de enfrentamientos con los la facción de barrio Municipal, disputa que también se vincula con el liderazgo del paravalanchas rojinegro.

Pasaron poco más de 48 horas del ataque sobre Teletubi y dos muchachos en moto le descerrajaron tres disparos por la espalda a Sergio C. cuando salía de su negocio, ubicado a menos de una cuadra de donde habían hallado malherido a Teletubi. El quiosco de Sergio está ubicado al oeste de avenida Grandoli, lo que para algunos sería terreno hostil para los de Parque del Mercado, por lo que no descartan que estén relacionados ambos hechos. Por la balacera, Sergio C. quedó internado en grave estado. Los investigadores intentaban dar con los autores de estos dos últimos ataques.