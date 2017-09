“Quiero que Roy deje de patear en contra y juegue para Rosario”

El senador del departamento Rosario, Miguel Cappiello, criticó a Roy López Molina, primer candidato a concejal del PRO, por dejar que se discrimine a los vecinos. “Quiero que Roy deje de patear en contra y juegue para la ciudad”, aseveró. Rosario recibió apenas 13 millones de pesos en ATN (Aportes del Tesoro Nacional), mientras que a otras ciudades santafesinas administradas por Cambiemos le giraron hasta 15 veces más dinero, según denunció el legislador provincial.

Cappiello calificó de “poco comprometidos” a los dirigentes de Cambiemos que priorizan sus intereses políticos y partidarios en lugar de la defensa de los rosarinos. “Pensamos que esto terminaría con la partida del kirchnerismo, pero vemos que no”, sostuvo. Y agregó: “Nos llama la atención que aquellos que venían con el discurso del cambio ahora repliquen y profundicen manejos discrecionales de fondos públicos solo porque necesitan votos”.

Se conoció en las últimas horas que desde diciembre de 2015 el gobierno nacional giró sólo 13 millones de pesos a Rosario en concepto de ATN (Aportes del Tesoro Nacional), mientras que intendencias aliadas al PRO fueron las grandes beneficiadas. Por ejemplo, en 20 meses a Santa Fe le enviaron 200 millones de pesos.

El jefe de campaña de Cambiemos en la provincia recibió la última partida la semana pasada: 46.850.000 pesos. “No escuché a ninguno de los dirigentes del PRO en Rosario defender a la ciudad, a sus vecinos, y reclamar un trato justo y equitativo en la distribución de recursos públicos”, indicó Cappiello y pidió a Cambiemos que pare con la discriminación.

“El gobierno nacional y sus voceros no quieren que Rosario crezca, que reciba lo que le corresponde. Y una vez más nos duele comprobar actitudes mezquinas de parte del PRO, que ahora se llaman a silencio porque no pueden explicar lo que están haciendo. De este reparto discrecional de ATN no dicen nada, se callan de manera cómplice porque quieren una ciudad de rodillas”, agregó.

Además, el senador por Rosario dijo estar sorprendido porque “cuando recorro los barrios los vecinos me dicen que candidatos del PRO se atribuyen obras que hacen la municipalidad y el gobierno provincial”. En ese sentido, manifestó que no es la primera vez que hay una “maquinaria política y mediática que sale a mentir para tratar de capitalizar” infraestructura que hace el Frente Progresista.

“Los rosarinos aportamos mucho dinero a la Nación y en lugar de que parte de esos fondos vuelvan, se los envían a administraciones alineadas al PRO. No se trata sólo de una actitud discrecional, sino de una maniobra orquestada para lastimar electoralmente. No se dan cuenta que así perjudican a los rosarinos, a la ciudad y a sus instituciones”, concluyó el legislador socialista.