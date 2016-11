¿Quién reemplaza a Moiraghi?

La quinta amarilla que recibió Néstor Moiraghi es un verdadero dolor de cabeza para Diego Osella de cara al partido ante Banfield del próximo sábado en el Coloso Marcelo Bielsa, ya que el defensor es un puntal de la defensa y fue figura en los últimos partidos de la Lepra desde el Clásico en adelante.

Moiraghi es junto a Joel Amoroso y Luciano Pocrnjic uno de los pocos jugadores leprosos que estuvieron en todos los partidos y por eso su ausencia abre dudas sobre quién será el elegido por Osella para reemplazarlo ante el Taladro.

Las alternativas de Osella son varias y su decisión recién se sabrá en la práctica de fútbol de mañana. Los candidatos que tiene el técnico para suplir al ex jugador de Olimpo son varios: Leandro Vega, Franco Escobar, Sebastián Domínguez, Lisandro Martínez e incluso Nehuén Paz.

Leandro Vega. Fue el último refuerzo que llegó al Parque y Osella lo tenía como opción válida para jugar de lateral izquierdo o como zaguero zurdo. Pero cuando se abrió la chance de debutar al lesionarse Voboril, el ex River no mostró entusiasmo en jugar como lateral y esto generó mucho enojo por parte del cuerpo técnic leproso. Si bien los últimos partidos de Vega en River y la selección olímpica albiceleste fueron como zaguero, habrá que ver si Osella no le pasa factura por el ‘desplante’ al no querer jugar de tres. Lo cierto es que si no juega este partido, en diciembre Newell’s debería prescindir de él.

Franco Escobar. No es zurdo y nunca jugó como segundo zaguero, pero Osella lo tiene muy en cuenta y no sería raro que lo ubique como primer marcador central y corra a Formiliano como seis. Escobar tuvo tres partidos seguidos como titular ante Gimnasia, Central y San Lorenzo, pero un esguince de tobillo lo sacó del equipo y en los últimos partidos estuvo en el banco.

Sebastián Domínguez. Su experiencia le permite jugar como primer o segundo zaguero, aunque al ser derecho se siente más cómodo por derecha. De todas maneras el Negro está algo relegado en la consideración del entrenador y sus últimos minutos fueron en la fecha 5 ante Temperley, hace dos meses.

Lisandro Martínez. El juvenil defensor es uno de los mejores proyectos de las inferiores y por estos días entrena con la selección argentina Sub 20 que dirige Claudio Ubeda. Tras hacer su primera pretemporada este año con Bernardi como DT, el pibe espera su chance de debutar en Primera y este sábado podría ser el día. Hace tres meses pensar en un juvenil como opción para Osella parecía una locura, pero el técnico cambió de parecer y en los últimos partidos utilizó a Escobar, Elías, Fertoli y Tevez.

Nehuén Paz. Su puesto natural es segundo zaguero por lo tanto debería ser opción, en especial porque Osella está muy conforme con su rendimiento en la improvisada función de lateral izquierdo. Pero como Voboril aún no está recuperado de una distensión en el sóleo, posiblemente el DT prefiera mantener a Paz como marcador de punta y no tener que realizar dos cambios en defensa en lugar de uno.

Espera por Quignon

Además de la duda de quién reemplazará a Moiraghi, Diego Osella espera por la evolución de dos jugadores titulares: Facundo Quignon y Diego Mateo.

Si bien Sebastián Prediger y Juan Ignacio Sills cumplieron en los dos partidos que les tocó estar, todo indica que Osella espera por la recuperación de Quignon (distensión en el sóleo) y si lo tiene disponible volverá a la titularidad en lugar de Sills. En el caso de Mateo, quien se recupera de una distensión en el isquiosural, la idea de Osella es esperar hasta tenerlo al ciento por ciento y una vez que esté disponible analizar si mantiene a Prediger o apuesta por Pomelo. El otro que está en lista de lesionados es Germán Voboril, con una distensión en el sóleo que aún tendría una semana más de recuperación.

Reunión informativa

El jueves a las 18 se realizará la reunión anual informativa en el estadio cubierto del Parque donde los socios podrán conocer con detalles algunas cuestiones institucionales que fueron elevadas como consulta por anticipado durante este mes. La reunión se debe realizar por estatuto en el mes de julio de cada año, pero como la actual dirigencia asumió en junio por el adelantamiento de las elecciones, se postergó para el primer día de diciembre.

En general, las consultas que serán respondidas tienen que ver con los contratos de los refuerzos, la situación financiera del club, la reforma del estadio, el dinero por cobrar por las últimas transferencias y la deuda del club a partir del balance y la auditoría externa y seguramente también sobre la situación que atraviesa el club en cuanto a la violencia que obligó a la renuncia de Claudio Martínez.