¿Quién jugará en el lateral izquierdo? Hay tres posibilidades

Tres opciones pero ningún lateral por izquierda natural. El actual plantel le ofrece al entrenador un abanico de un defensor y dos volantes entre los cuales optar en busca del reemplazante de Cristian Villagra, si es que no llega. Paulo Ferrari, Jonás Aguirre o José Luis Fernández son las opciones que tiene el entrenador para ocupar la posición de marcador de punta.

Más allá de que Villagra será esperado hasta último momento es factible de que no sea de la partida, en Córdoba, ante River.

El único defensor natural al cual el entrenador podría recurrir es Paulo Ferrari. La contra es que el Loncho es derecho y así, si le toca jugar, lo hará con el perfil cambiado.

Si el elegido es Aguirre, el DT pondrá un volante zurdo en ese sector. Y más allá de que no es un defensor natural es una posición que ya ocupó, tal es así que el último domingo disputó el partido contra Lanús como lateral por izquierda.

La otra posibilidad es que el Chacho se incline por retrasar a Fernández. El ex volante de Godoy Cruz ya ha jugado en esa posición, pero no lo ha hecho como titular. Esta opción implicaría un cambio más, ya que al retroceder al volante el Chacho tendría que elegir un mediocampista para que juegue por ese sector y allí aparecería Washington Camacho dentro del once.