Teo Castiglioni es esa clase de rugbier que puede jugar en cualquier posición, gracias a las aptitudes naturales que posee para el juego. El polifuncional back formado en GER se adapta a todos los puestos de la línea. Y gracias a esas variantes, el seleccionado de Rosario pudo cubrir huecos durante el actual Campeonato Argentino.

“La verdad es que trato de adaptarme a la posición que me pongan, en los últimos años jugué de 12 (NdR: primer centro) casi todos los partidos y me gusta mucho, pero de 10 (NdR: apertura) me siento muy cómodo también. Jugué en juveniles en esa posición, la extrañaba un poco la verdad”, le confesó entre risas el dos veces Pumita a El Hincha.

Castiglioni jugó los cuatro partidos del Argentino 2017; acumulando 33 puntos, producto de cinco penales, cuatro conversiones y dos tries. “Con Cuyo tuvimos unos muy buenos primeros veinte minutos, con una buena defensa, jugando con pelotas recuperadas y cada vez que llegábamos, nos volvíamos con puntos. Pero después empezamos a tener errores en el manejo de la pelota. Sumándole que no salimos del todo bien de nuestras 22 yardas y no estuvimos firmes en defensa como en esos primeros minutos. Se nos cortaban y teníamos que correrlos desde atrás que es muy difícil”, fue el análisis del back tras la caída ante el seleccionado de Cuyo.

El fixture marca para Rosario que el próximo sábado en cancha de Jockey Club recibirá la visita de Tucumán, equipo que llega con chances de ser campeón si derrota al Ñandú y Buenos Aires no puede con Cuyo.

Sobre el próximo compromiso del seleccionado mayor de la URR, Castiglioni expresó: “Tucumán va a ser muy duro, vienen por todo y todavía con chances. Están muy bien en lo anímico y eso, a esta altura del año, influye mucho. Tienen un pack muy duro y unos backs rápidos, que por lo que vi les gusta jugar mucho y de todos lados. Pero nosotros queremos terminar el Argentino de la mejor manera, con un triunfo de local ante nuestra gente”.

El Campeonato Argentino disputará el fin de semana su última fecha, pero no sólo de la edición 2017, sino de su historia, ya que la UAR en su calendario 2018 no incluyó al certamen más antiguo e importante del rugby argentino. “Es una lástima que no se haga más el Campeonato Argentino, está muy bueno y sirve para medirse uno como jugador, ver dónde está parado y tratar de terminar el año de la mejor manera posible”, dijo el back.