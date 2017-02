“Queremos que la fábrica se vuelva a abrir porque es viable”

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) local realizó una movilización a la sede del Ministerio de Trabajo nacional, ubicado en Sarmiento y Rioja, para pedir “en carácter de urgencia que se tome intervención en el conflicto laboral y social en la empresa Mefro Wheels de la cual la problemática es de público y notorio conocimiento a nivel local y nacional”.

La marcha, a la que se sumaron Empleados de Comercio, Prensa, Municipales, Smata, Sitratel, Bancarios, el Sindicato de la Carne, Camineros, Madereros y encargados de edificios (Suteryh) partió desde la sede de la UOM hacia la sede local del Ministerio de Trabajo, ubicada en Sarmiento y Rioja. En el 4º piso de las oficinas del edificio de Ansés, Antonio Donello, secretario general de la UOM, encabezó la reunión con representantes de la cartera laboral, mientras el resto de los trabajadores hacía el aguante en la puerta.

Donello responsabilizó “al gobierno nacional” de que los trabajadores perdieran el trabajo en la fábrica. “O quieren un país industrial o un país de desocupados. Se van a encontrar con todos los gremios en la calle. Cuando veníamos caminando hacia el Ministerio, la gente aplaudía la marcha. Ya se están cansando todos porque el gobierno no da respuestas. La única respuesta que da es contra el bolsillo de los trabajadores, de los jubilados. El país tiene que crecer. Si no cuidamos la frontera nos van a matar a todos”, especificó.

Además, el secretario general de la UOM anunció que el jueves próximo se van a movilizar a la embajada de Alemania para pedir por el futuro de la empresa Mefro Wheels.

En tanto, Verónica Solmi, representante local del Ministerio de Trabajo nacional, expresó que “el dato fundamental y lo primero que nos piden el gremio y los trabajadores es la continuidad empresaria, es decir, salvar la empresa, que siga en funcionamiento y para eso le piden al gobierno nacional y nosotros elevamos esto al Ministerio de Trabajo de la Nación”.

Uno de los empleados de la fábrica que estaba en la reunión que mantuvieron ayer, indignado por la terrible situación que están atravesando, le preguntó a Solmi: ¿Con la problemática que está pasando la empresa hace más de dos meses, nos podrá atender alguna vez el ministro Triaca? A lo que Solmi le contestó que viene transmitiendo el conflicto pero que hoy (por ayer) recibieron formalmente la entrega del petitorio por parte de los trabajadores de Mefro Wheels.

Otro de los empleados que también estuvo allí, aseguró: “Si no nos atiende el ministro Triaca terminamos en un tacho de basura”.

Por su parte, Pablo Cerra, abogado de la UOM, sostuvo: “No nos dan pelota porque no les interesa. La gente está cansada. La paz social no sabemos hasta cuándo la vamos a poder sostener. Nosotros como gremio estamos siendo controladores de esa paz. No sabemos cómo va a responder la gente. No tenemos tiempo”, se amparó el abogado.

Al terminar la reunión en la sede del Ministerio de Trabajo nacional, Donello expresó que no tuvieron una reunión satisfactoria porque no se llegó a buen puerto. “Hoy se dejó claro que no queremos una indemnización. Queremos las fuentes de trabajo, que la fábrica se vuelva a abrir porque es viable. Se cerró por una maniobra que hizo la empresa porque se lo permite el Estado nacional”, manifestó el secretario de la UOM.

Y concluyó: “Si no quieren abrir la fábrica, que la vendan. El Estado tiene que proteger a los argentinos. Se le está dando más importancia a los trabajos de otros países. Si el gobierno nacional no ve esa política, va a destruir a la industria nacional como en los años 90. El pueblo la va a pasar mal pero antes de eso nos va a encontrar a todos en la calle”.

La historia

Mefro Wheels es la única fábrica de llantas para autos de Argentina. Con diferentes propietarios, la planta operaba desde 1954. La empresa era proveedora de ocho terminales locales: Fiat, Ford, General Motors, Mercedes-Benz, Peugeot – Citroën, Renault, Volkswagen y Toyota. La especialidad de la fábrica eran las llantas de acero y chapa, que equipaban a algunos de los modelos más económicos del mercado.

En 2011 llegó a producir un millón y medio de llantas y hoy, la misma empresa las importa desde Alemania. Hay 170 trabajadores en vilo, en el marco de un conflicto que podría evitarse.

“Esto no da para más”

“Estamos apoyando la pelea de los compañeros de Mefro Wheels porque entendemos que fue una decisión económica que la afectó y mucho; por un lado la apertura desmedida de las importaciones, y la otra, es que la base que está llevando adelante el plan económico sobre el empleo registrado y las diferentes organizaciones gremiales, es atroz”; así lo expuso César Aybar, secretario general de los trabajadores portuarios.

Y agregó: “Nuestro gremio vive de las importaciones y de las exportaciones, pero entendemos que tarde o temprano esta serpiente termina comiéndose la cola. Esta situación no da para más y lo vemos con otros sectores. La sociedad está demandando que el Estado nacional tiene que tomar políticas serias en defensa del empleo nacional”.

“El gobierno nacional hace oídos sordos”

El Sindicato de Empleados de Comercio acompaña a los trabajadores en este reclamo por sus puestos de trabajo, en contra de la apertura indiscriminada de las importaciones que está causando pérdidas de fuentes laborales en todo el cordón industrial de Rosario. El gobierno nacional, consecuente con sus políticas económicas, hace oídos sordos al pedido de los trabajadores”, así lo expresó Juan Gómez, secretario gremial de la El AEC .

Y agregó: “Los acompañamos al Ministerio de Trabajo nacional para que pidan una audiencia con el ministro Triaca. La posición de nuestro gremio es acompañarlos en todos los conflictos donde coincidimos en la defensa de sus puestos laborales”.