“Que no traigan a Rosario problemas que no tenemos”

Pablo Javkin, secretario General de la Municipalidad y candidato a concejal por el Frente Progresista, pidió “no traer a Rosario problemas que no hay en la ciudad”. En ese sentido, manifestó que “hay que discutir los temas de acá y seguir haciendo para resolverlos”, y apuntó: “Hay otras ciudades que tienen naturalizados muchos problemas que acá nunca estuvieron en agenda por una muestra de coherencia y transparencia política. Veíamos como se revoleaban bolsos de dinero, o como hoy hay un Ministro de Infraestructura en el banquillo de los acusados, o se le niegan los medicamentos a nuestros adultos mayores y las pensiones a los discapacitados”.

“Rosario es una ciudad que resuelve sus problemas. Tenemos que seguir haciendo esto, sin traer aquellos que no tenemos, sin traer la corrupción, sin rematar ni vender los espacios públicos, sin dejar de atender la salud que es primordial para todos. No tenemos que ser ni una ciudad chata ni mirar otras ciudades, tenemos que ser bien rosarinos, estar orgullosos de eso. Y hacer las cosas, no sólo decirlas”, amplió el primer candidato a concejal por el Frente Progresista.

En el mismo tono, pidió “que se hable de Rosario y poder discutir los temas de acá”, y amplió: “Hace dos años mucha gente me apoyó porque sentía que podía aportar cambios a la ciudad. Vine a hacerlos, esos cambios están sucediendo y se van viendo. El mejor ejemplo de esto es el Mercado del Patio, un lugar que estaba oscuro y había perdido su atractivo, y que ahora tiene vida, donde fueron 40 mil personas en su inauguración que se mejoró no sólo un lugar histórico y de gran sentido patrimonial, sino que también todo su entorno, mejorando la seguridad de todo el barrio”.

En ese mismo sentido, descartó que la inauguración de obras tenga un fin electoralista. “De las 150 obras que están en marcha, siendo 138 de ellas en barrios, menos de diez se inauguraron o inauguran en estas semanas. Los cambios recién empiezan a asomar, y el hacer requiere mucho tiempo, por lo que en los próximos meses, o en un año, se van a ver esos cambios que están pensados para mejorarle la vida a los rosarinos no de acá a uno o dos años, sino a diez o veinte”, añadió.

Por último, recalcó: “Eso queremos de la ciudad, sabemos que es una ciudad maravillosa que tiene sus problemas y los resuelve, y en la que se está haciendo mucho todos los días para que esté mejor, encontrando soluciones nuevas. Rosario tiene vida y futuro, y trabajando todos los días ese futuro va a estar cada vez más cerca”.