“Que Menotti no me salude más o que baje Don Ángel y me dé una patada”

Eduardo Coudet se mostró distendido en la conferencia de prensa que brindó ayer tras el entrenamiento. El DT canalla habló de la forma en que plantea los partidos y para diferenciarse de la manera que propuso Newell’s a la hora de jugar el Clásico pasado utilizó una ocurrente frase. “De preparar un partido así tengo dos riesgos, que Menotti no me salude más y la otra que baje Don Ángel y me de una patada”, bromeó.

Y rápidamente agregó: “A mí me gustan los partidos que se juntan dos buenas propuestas. La idea es producir mucho y que te lleguen poco. Voy a seguir preparando los partidos de esta manera, estoy convencido y mis jugadores también. A veces hay accidentes”.

Más allá de esto, el Chacho se refirió al presente del equipo luego de haberle ganado a Boca y de cara al compromiso de mañana ante Independiente.

—¿Cuáles son las expectativas que tenés en la Copa Argentina?

—Las expectativas en cuanto a la Copa es que vamos a enfrentar a un rival durísimo como Belgrano.

—Hace tres encuentros que no ganan por el torneo local…

—Es importante volver a ganar en el torneo local. En nuestra casa, con nuestra gente, hay que darle otra alegría a ellos.

—¿Ya tenés el equipo confirmado?

—No, vamos a esperar hasta mañana (por hoy). Pasaron pocas horas del último partido y debemos aprovechar el tiempo que queda para preparar el juego ante Independiente.

—Volviendo al partido con Boca. Llamó la atención la ausencia de Teo Gutiérrez.

—Teo fue partícipe de esta victoria por más que no le haya tocado estar. Pero ahora nos queremos meter de lleno en este juego. Lo que vi del partido con Boca fue un equipo que salió con determinación.

Dos en duda para mañana

José Luis Fernández y Germán Herrera están en duda para el compromiso de mañana ante In-dependiente. Es que ambos jugadores no se pudieron recuperar al ciento por ciento de la exigencia que significó el encuentro del miércoles en Córdoba. Y más allá de que desde el cuerpo médico confía en que hoy entrenarán con el grupo, es probable que no sean titulares frente al Rojo.

Si no juega Fernández irá Was-hinton Camacho en su lugar; mientras que Teo Gutiérrez podría ingresar en lugar de Herrera.

Por otro lado, Giovani Lo Celso entrenó ayer de manera diferenciada. Aunque no tendría inconvenientes en estar. El plantel volverá a trabajar hoy y el técnico parará el equipo. Un probable: Sosa; Salazar, Gissi, Torsiglieri y Villagra; Montoya, Martínez, Fernández o Camacho; Lo Celso; Herrera o Gutiérrez y Ruben.

Puede ser un gran día

Hoy se disputará la última jornada de la Copa Campeonato de inferiores de AFA. Y Central está ante la gran chance de quedar entre los primeros tres equipos en la tabla general por primera vez en la historia. Y encima tiene el plus de poder quedarse con el primer lugar, algo que en la previa del arranque de la jornada está en poder del elenco auriazul.

El Canalla es líder de la tabla con 223 puntos, seguido por Vélez (222) y Lanús (218). Y hoy enfrentará a Atlético de Rafaela, mientras que los dos escoltas chocarán entre si.

Otro de los atractivos condimentos que tendrá la última fecha es que la octava división está segunda en la tabla de posiciones, a un punto del líder Belgrano que recibirá a Racing.

Las categorías mayores de Central jugarán como visitante y las menores lo harán en condición de local, en la Ciudad Deportiva de Granadero Baigorria.

Por último, debido a la importancia de la jornada de inferiores, la comisión directiva auriazul decidió que los mayores viajen un día antes a Rafaela para concentrar. La delegación de las tres categorías arribó anoche a la Perla del Oeste a la espera de los compromisos de hoy que comenzarán a las 9, en el predio del autódromo, con el juego de la cuarta división.

No firmaron

Los dirigentes de Rosario Central decidieron ayer no firmar el acta constitutiva de la Superliga. El motivo es que pretenden una modificación en uno de los artículos del estatuto y la incorporación de otro que estaba en el borrador pero que no fue tenido en cuenta en el articulado final.

Central, Gimnasia y Temperley fueron los clubes que no firmaron, aunque esto no implica que no se sumen próximamente.

El Canalla no está de acuerdo en dos puntos fundamentales del acta que se firmó ayer. Por un lado, los directivos auriazules pretenden que se incorpore específicamente la palabra “share” en el artículo que establece como será el reparto de dinero. Allí se suscribe que el 50 por ciento se repartirá en formas iguales, un 25 por mérito deportivo y el otro porcentaje restante tiene que ver con la cuota de audiencia, aunque en ningún lugar figura la palabra “share” (la medición que expresa la verdadera audiencia), algo que el Canalla pretende que esté.

El otro punto es que los dirigentes quieren que esté sí o sí un artículo que figuraba en el primer borrador del estatuto constitutivo de la Superliga y que no estuvo en el que los otros dirigentes firmaron en la jornada de ayer. Central pretende que conste que los clubes puedan ser sociedades anónimas, siempre y cuando figure en el estatuto de cada club y esté aprobado por asamblea.

Que los directivos auriazules no hayan firmado el acta constitutiva no quiere decir que Central no participará de la Superliga. La dirigencia tratarán de avanzar a partir del lunes en la negociación para que aparezcan los puntos en los cuales los directivos quieren que figuren sí o sí, especialmente en el tema del “share”, ya que Central es bien posicionado.