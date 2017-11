Pumas confirmados: el rosarino Boffelli será titular

“Difícil pero no imposible, sabemos que Irlanda es un equipo sólido, sabemos que hay que hace pero hay que ejecutarlo y de la mejor manera”, expresó Daniel Hourcade minutos después de confirmar el XV titular de Los Pumas con tres variantes para medirse con Irlanda, este sábado desde las 14.30 en Lansdowne Road. El rosarino Emiliano Boffelli será otra vez titular, mientras que Jerónimo de la Fuente se ubicará entre los suplentes, en tanto, Leonardo Senatore y Felipe Arregui no fueron citados.

De cara a lo que será el último partido de la temporada para el seleccionado mayor, el entrenador tucumano realizó tres variantes con respecto al equipo que arrancó jugando en el triunfo ante Italia, el pasado fin de semana en Florencia.

Por el lado de los forwards, Tomás Lezana ocupara el lugar de Juan Manuel Leguizamon, siendo esta la única variante, lo cual generara que Argentina tenga en cancha el mismo pack que arrancó jugando frente a Inglaterra, hace dos semanas.

En cuanto a los tres cuartos, Matías Moroni entre en lugar de Matías Orlando, mientras que Ramiro Moyano ocupará el lugar de Sebastián Cancelliere, quien estará entre los relevos.

Los Pumas vuelven a jugar ante Irlanda, un rival al cual nunca pudieron vencer en Dublín. Tras el recordado triunfo obtenido en los Cuartos de final de la RWC 2015 (46 a 23), el encuentro de mañana será la vuelta a Dublín, tras cinco años (2012). La última vez fue triunfo del local por 46 a 24.

La formación de Los Pumas será la siguiente: Santiago García Botta, Agustín Creevy (c), Nahuel Tetaz Chaparro, Matías Alemanno, Tomás Lavanini, Pablo Matera, Marcos Kremer, Tomás Lezana, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, Emiliano Boffelli, Santiago González Iglesias, Matías Moroni, Ramiro Moyano y Joaquín Tuculet.

En tanto, el banco de suplentes lo integrarán: Julián Montoya, Lucas Noguera Paz, Enrique Pieretto, Guido Petti, Juan Manuel Leguizamón, Gonzalo Bertranou, Jerónimo De la Fuente y Sebastián Cancelliere.

“Hoy en día hay que tener en claro que los partidos se juegan con 23 jugadores, y la clave como fue en el partido pasado está en tener jugadores de impacto en el banco que entren y generen cambios. Tenemos un banco con buen impacto, también hay que pensarlo muy bien, porque hay que ver que conviene que arranque o que te conviene que entre. O que conviene que te de él jugador cuando arranca o entra, eso no tiene el mismo impacto, todo eso influye en la decisión”, aseveró Hourcade.

Radiografía Puma

Pablo Bouza, entrenador asistente de Los Pumas, admitió en dialogo con medios irlandeses que el aspecto psicológico influyó en el año irregular que atravesó el seleccionado argentino. “Ante Italia conseguimos un triunfo importante porque estábamos un poco nerviosos”, reconoció el rosarino.

Con su habitual serenidad y midiendo cada una de sus palabras, el entrenador asistente charló con los medios británicos en la víspera al último test del 2017 y evaluó el trabajo de los criollos a lo largo de la temporada.

“En el Rugby Championship jugamos bien durante 60 minutos contra cada equipo, pero luego durante los últimos 20 no pudimos ganarlo. Nos pasó dos veces contra Australia, una contra Sudáfrica y otra contra Nueva Zelanda donde ganamos la primera mitad, y luego no pudimos seguir jugando al mismo nivel durante los 80 minutos. No es algo físico”, destacó.

Y a la hora de analizar los puntos bajos del equipo, precisó: “Creo que la disciplina en todos los años que estuvimos fue una de nuestras peores cosas. Hemos tenido muchas tarjetas amarillas y estar 10 minutos con un jugador menos hacen las cosas imposibles en este nivel, ya sea rugby europeo, Súper Rugby o Rugby Championship, no podés jugar con 14 jugadores, menos con un roja. Es algo en lo que nos estamos enfocando mucho. Creo que los jugadores piensan en la derrota demasiado, así que tenemos que mejorar de esa manera”, aseguró.

Consciente del momento que atravesaba el equipo de Daniel Hourcade previo al cruce en Florencia, ponderó lo hecho ante la Azzurra. “Fue positivo derrotar a Italia, porque cualquier equipo que gane siempre está contento. No conozco ningún equipo que haya perdido un partido y haya estado feliz. Fue importante, porque la semana pasada en Italia estábamos un poco nerviosos. Cometimos algunos errores no forzados, pero luego lo ganamos en los últimos 15 minutos”.

Además, dejó claro que no existe punto de contacto entre lo ocurrido en la RWC 2015 y lo que sucederá el próximo sábado: “Fue un equipo diferente y un momento distinto e Irlanda tuvo muchas lesiones la semana anterior a ese partido. Jugadores muy importantes de Argentina estaba en buena forma para la Copa del Mundo. Ahora es un momento diferente y diferentes equipos. No podemos mirar hacia atrás”.

Por último, se refirió al gran momento defensivo que atraviesa su próximo adversario que se mostró invulnerable en el éxito por 38-3 ante Sudáfrica. “Su defensa fue excelente en ese partido. Sabemos que Irlanda defenderá con una línea más agresiva esta vez porque su entrenador (Andy Farrell), es uno de los mejores coach de defensa. Será muy difícil, pero estamos trabajando en cómo poder hacerlo”.