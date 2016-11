Psicólogos cuidan bolsillo

Ayer los Colegios de Psicólogos de la 1° y 2° Circunscripción, a través de sus representantes legales, presentaron un amparo colectivo que incluye a todos los profesionales colegiados de la provincia. La acción fue iniciada contra la Caja de Seguridad Social de los profesionales del Arte de Curar y tiene como fin la declaración de inconstitucionalidad del régimen de aportes regulado por esta Caja que entienden excesivo y no se relaciona a los ingresos reales de los colegiados. El planteo recayó en el Juzgado de Distrito Civil y Comercial de 16° Nominación y sumaron una medida cautelar para que la Caja se abstenga de promover gestiones de intimación, cobro, iniciación o prosecución de juicios por falta de pago de aportes a los profesionales colegiados.

Nilde Cambiaso, presidenta del Colegio de Psicólogos de la 2° Circunscripción de la provincia y del Consejo Provincial del Colegio de Psicólogos, explicó que ayer presentaron una medida de amparo colectivo que incluye a todos los matriculados de la provincia. El eje es el tema previsional: “Estamos obligados a pagar a la Caja del Arte de Curar que cobra unos aportes que no son proporcionales a los ingresos de muchos. Hay una franja muy importante de psicólogos que quedan excluidos del sistema por deudores o porque se dieron de baja. Estamos reclamando para que esto sea más justo e inclusivo”, detalló.

“Ese aporte a la Caja no es proporcional al ingreso del profesional sino que está regulado por la edad biológica y años de egresados, es decir que una persona de 45 años aporta un monto y una persona de 60, que se supone tiene una vida laboral más importante, tiene otra categoría, lo que no condice con la realidad laboral. Cosa que creo que no sucede con ningún trabajador, donde los aportes son proporcionales a sus ingresos”, afirmó Cambiaso.

La propuesta de presentar una acción de amparo para zanjar este problema fue del abogado Marcelo Martínez y la Asamblea resolvió por unanimidad presentar un amparo colectivo, sostuvo Cambiaso mientras que Ángeles Deligio refirió que “no hubo otra alternativa que habilitar la instancia judicial”. Ésta última es una de las abogadas patrocinantes y explicó a El Ciudadano que frente a la infinidad de reclamos e intimaciones que la Caja ha presentado contra los afiliados al Colegio de Psicólogos, además de la acción de amparo se tuvo que pedir una medida cautelar para que se suspenda este tipo de ejecuciones porque la preocupación de todos es gigantesta. Además la ley habilita al arte de curar a reclamar lo que están reclamando y esas ejecuciones se hacen por vía expedita y las defensas son ínfimas”.