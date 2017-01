Prueba exitosa: la Lepra derrotó a Atlético Paraná

Primer amistoso de pretemporada y buena presentación de la Lepra. Si Osella tenía alguna preocupación por saber si estaban muy lejos de la versión que se lució en el cierre del torneo, el triunfo de ayer 2-0 ante Atlético Paraná debe haber sido un calmante a sus ansiedades.

Newell’s tuvo una presentación sólida, con buen ritmo en gran parte de los setenta minutos que duró el partido, con manejo de la pelota a partir de Mauro Formica, pero con muchos socios que lo acompañaron muy bien, y con gol, algo que siempre cambia la imagen final en un amistoso.

De aquel equipo que goleó 6-1 a San Juan el 18 de diciembre, a este que jugó ayer tras dos semanas de pretemporada exigentes, no hay tantas diferencias. Los nombres son casi los mismos y la idea del DT está entendida. Y entonces todo sale naturalmente, en especial cuando el rival es de menor nivel y el cotejo tiene tono de amistoso.

La defensa no pasó sobresaltos a pesar de no tener a Néstor Moirgahi; Sills cumplió bien la tarea de reemplazar a Mateo; Quignon no lució, pero es una pieza importante para iniciar los ataques; y Formica junto a Scocco están inspirados. Lo demostraron en el primer gol, cuando el Gato asistió a Nacho, quien definió por encima del arquero con un toque de calidad exquisito.

Otra buena noticia para Osella es que Amoroso, más allá de mantener esa identidad física que tuvo en el semestre anterior, parece haber encontrado los caminos al gol. Ayer anotó el 2-0, tras una buena jugada colectiva. Y ya son tres los goles en la pretemporada si se toman en cuenta los dos que anotó en Mar del Plata en los partidos entre titulares y suplentes.

La Lepra alistó a Luciano Pocrnjic; Franco Escobar, Fabricio Formiliano, Nehuén Paz y Germán Voboril; Juan Sills y Facundo Quignon; Joel Amoroso, Mauro Formica y Maxi Rodríguez; Ignacio Scocco.

De acuerdo a la idea de Osella, a los once de ayer sólo habrá que hacerle pocos retoques de cara al cotejo ante Defensa y Justicia. Néstor Moiraghi será titular (ayer jugó para el segundo equipo para no exigirlo demasiado) y si llega la habilitación de San Román ingresará por Franco Escobar. Lo que resta saber es si el ingreso de Moiraghi provoca la salida de Paz o Voboril.

El próximo amistoso será el viernes a las 9 ante Instituto de Córdoba, también en Bella Vista. Y Osella intentará mantener la base del equipo que ayer demostró estar muy bien.

Goleada de los suplentes

El segundo partido de ayer en Bella Vista entre los suplentes de ambos equipos también favoreció a la Lepra. Fue goleada 5-1 del segundo equipo con goles de Braian Rivero, Héctor Fertoli, Eugenio Isnaldo, Jalil Elías y Matías Tissera. Iván Borghello, de penal, anotó el único tanto visitante.

La Lepra formó con Ezequiel Unsain; José San Román; Sebastián Domínguez, Néstor Moiraghi y Gabriel Báez; Braian Rivero, Jalil Elías, Sebastián Prediger y Jacobo Mansilla; Héctor Fertoli y Eugenio Isnaldo.

Abrió la cuenta Borghello de penal a los 6 minutos, pero a los 14 igualó Braian Rivero. Un rato más tarde el propio Rivero asistió a Fertoli, quien eludió al arquero y puso el 2-1.

En el cierre del primer tiempo una volea de Isnaldo y una pelota robada por Elías que el propio volante mandó a la red estiró la cuenta 4-1.

En la segunda parte ingresaron Sebastián D’Angelo por Unsain, Leonel Ferroni por Moiraghi (Báez pasó de zaguero) y Matías Tissera por Rivero. Y fue justamente Tissera el que anotó el quinto tanto para la cifra final 5-1.

Quedan tres amistosos

Si el fútbol arranca la segunda semana de febrero, a la Lepra le quedarán tres amistosos más. El próximo viernes enfrentará a Instituto en Bella Vista; el martes 31 hará lo propio con Sarmiento de Junín, también en el predio de la zona oeste; y el sábado 4 cerrará la preparación con Atlético Rafaela. Este último partido aún no tiene definido escenario, ya que algunos dirigentes no ven con malos ojos jugarlo en el Coloso con público y así poder recaudar unos pesos.